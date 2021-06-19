سلالة دلتا كورونا.. متحور يسيطر على العالم.. وأطباء: طريقة واحدة للوقاية

أصبحت سلالة دلتا كورونا أو متحور دلتا محور لتحذيرات مختلفة وبخاصة من قبل منظمة الصحة العالمية، إذ أن تلك السلالة وصلت بالفعل إلى 80 دولة، في وقت تتوقع تقارير عدة أن تكون تلك السلالة الهندية الأصل الأكثر تأثيرا وانتشارا وسط سلالات كورونا في العالم، بينما تثار التساؤلات حول فعالية اللقاحات في مواجهة هذه السلالة.

سلالة دلتا كورونا.. تحذير شديد من منظمة الصحة العالمية

وحول خطورة سلالة دلتا كورونا، قالت منظمة الصحة العالمية، يوم الأربعاء الماضي: إن السلالة الهندية من فيروس كورونا في طريقها لتصبح السلالة السائدة في العالم بسبب سرعة انتشارها وتفشيها، موضحة أنه تم اكتشاف متحور دلتا في أكثر من 80 دولة، في وقت يستمر في التحور مع انتشاره، إذ يمثل المتغير الآن 10% من جميع الحالات الجديدة في الولايات المتحدة، مسجلا ارتفاعا 4% مقارنة بالأسبوع الماضي.

كما قال مسؤولون في منظمة الصحة العالمية: إن سلالة دلتا كورونا تسبب أعراضا أكثر حدة مقارنة بالسلالات الأخرى لفيروس كورونا، وهناك كذلك علامات مختلفة له مقارنة بالعلامات التي يتم البحث عنها بشأن فيروس كورونا في المطلق.

أعراض سلالة دلتا كورونا غير الأعراض التقليدية للفيروس

وأوضح أستاذ علم الأوبئة الجينية في جامعة كينجز كولدج بلندن، تيم سبيكتور، أن كورونا يتصرف أيضاً بشكل مختلف الآن، إنه أشبه بنزلة برد سيئة لدى الشباب ولا يدرك الناس ذلك، مضيفا: أن الأعراض مختلفة عما كانت عليه، العَرَض الأول الصداع، ثم التهاب الحلق وسيلان الأنف والحمى، لافتا إلى أن الأعراض التقليدية مثل السعال وفقدان حاسة الشم تُعتبر أكثر ندرة بكثير الآن، حيث يعاني الشباب أكثر من نزلة برد سيئة.

وتابع: «يبدو أن هذا المتغير يعمل بشكل مختلف قليلاً، قد يعتقد الناس أنهم أُصيبوا بنوع من البرد الموسمي ويستمرون بالذهاب إلى الحفلات والتجمعات وقد ينقلون الفيروس إلى ستة أشخاص آخرين. نعتقد أن هذا يؤجج الكثير من المشاكل».

تحذير من خطورة سلالة دلتا كورونا على أمريكا: ستتجاوز تأثير «ألفا» ببريطانيا

وفي نفس السياق بشأن خطورة سلالة دلتا كورونا، فإن من المتوقع أن تصبح السلالة المهيمنة في الولايات المتحدة، وهذا سبب آخر يجعل الناس بحاجة إلى زيادة وتيرة التطعيم، كما قالت مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأوضحت الدكتورة روشيل والينسكي، أن قابلية انتقال سلالة دلتا كورونا المتزايدة يمكن أن تسمح لها بتجاوز تأثيره في الولايات المتحدة خلال الأشهر المقبلة متغير ألفا الهندي، الذي تم تحديده لأول مرة في المملكة المتحدة.

وقالت «والينسكي»: «كان المتحور البريطاني أكثر قابلية للانتقال، وهذا يمثل الآن ما يقرب من 70٪ من الفيروس هنا، مضيفة: «نحن نعلم أن متغير دلتا أكثر قابلية للانتقال من متغير المملكة المتحدة، وأتوقع أن يكون البديل السائد في الأشهر المقبلة».

التطعيم ودوره في الجماية من سلالة دلتا كورونا

وأضافت المسؤولة الصحية الأمريكية: إنه بعد جرعتين من اللقاح المضاد لكورونا فأنت محمي من متغير دلتا، داعية المواطنين إلى الحرص على تناول جرعتي لقاح كورونا للوقاية من سلالة دلتا كورونا.