بعد ظهور السلالة الهندية بها.. هل تتجه بريطانيا لمد قرارات الإغلاق؟

أيام قليلة وتستعيد بريطانيا الحياة بها مجددا بعد فترة إغلاق طويلة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد، لتتراجع حالات الإصابة مع نشر حملات التطعيم ضد «كوفيد 19» بصورة كبيرة، لتظهر سلالة كورونا الهندية بالبلاد، وتهدد بمد الإغلاق مجددا، في ظل تزايد المخاوف من عودة الضغوط الكبيرة على قطاع الصحة في البلاد.

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ظهور السلالة الهندية لكورونا في بريطانيا

ظهرت سلالة كورونا الهندية خلال الأيام الماضية، والتي انتشرت بين الأشخاص بشكل أسرع، حيث تسود التوقعات بأنها ستكون المسيطرة على نمط العدوى في البلاد، بدلا من السلالة من سلالة «كنت» التي ظهرت في مقاطعة كنت جنوب شرقي البلاد قبل أشهر، وفقا لموقع «بي بي سي» البريطاني.

فيما أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن انتشار سلالة كورونا الهندية في بريطانيا، يعد اضطرابًا خطيرًا لتخفيف قيود الإغلاقات، وقد يجعل الأمر أكثر صعوبة لإنهائها الشهر كما هو مخطط.

بينما يرى فريق المستشارين العلميين والصحيين الذي يقدم النصيحة للحكومة البريطانية «سايج» أن هناك احتمالا منطقيا بأن انتشار سلالة كورونا الهندية في بريطانيا قد يكون أسرع بنحو 50% وهو معدل كبير، مشيرًا إلى أنه عند زيادة العدوى بنحو 40% ستضطر المستشفيات إلى استقبال الكثير من الحالات، ورفع حال التأهب، ما يضع عليها ضغوطا كبرى.

طبيب مصري بلندن يكشف حقيقة الأوضاع في بريطانيا

فيما كشف حقيقة الأوضاع في بريطانيا، الدكتور حاتم سليمان، الاستشاري المصري لطب الحالات الحرجة بمستشفى هيرفيلد بلندن، موضحا أن الحالة العامة في البلاد تعد جيدة ومستقرة.

وأضاف سليمان، لـ«الوطن»، أنه توجد زيادة حالات إصابات كورونا اليومية من خلال التحور الهندي الاخير «دلتا»، حيث يصل إلى حوالي 7 آلاف حالة في اليوم، ولكن أغلبها ذات أعراض خفيفة أو متوسطة، مع تراجع شديد في أعداد الوفيات.

تسود حالة من الترقب والقلق في بريطانيا حاليا، تجاه مد قرار الإغلاق المفترض أن تنتهي في 21 يونيو الجاري، وفقا لسليمان، مشيرا إلى أنه بالأمس، خلال تصريحات بوريس جونسون قال إنه يأمل رفع الإغلاق ولكن التحدي الأهم هو تطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين.

وأوضح أنه حتى الآن تلقى حوالي 80% من المواطنين ببريطانيا الجرعة الأولى من اللقاح، بينما حصل على الجرعتين حوالي 50%، فيما تراجعت بشدة الوفيات، حيث باتت بين فرد واحد إلى 6 تقريبا، وهو ما جعل أفراد الشعب يدركون أهمية التطعيمات وقدرتها على مواجهة المرض.

وشدد الاستشاري المصري بمستشفى هيرفيلد في لندن، على أن اللقاح يقلل شراسة الفيروس من حيث الأعراض والوفيات والإصابات، موضحا أنه حال استمرار الأوضاع ببريطانيا على ذلك المنوال واستقرار الأعداد بدون زيادة خلال الأسبوعين القادمين في الضغط على المستشفيات والحالات الحرجة، سيتم رفع الإغلاق وفقا للجدول المحدد، بينما إذا ارتفع من المرجح مد القرارات.

بريطانيا على موعد مع موجة ثالثة أقل شراسة لكورونا

وأردف أن بريطانيا تستعد لاستقبال الموجة الثالثة لكورونا، ولكن من المرجح أن تكون أقل شراسة بسبب نجاح حملة التطعيم، حيث يتسابق المواطنون حاليا على تلقي اللقاحات بعد إدراك نجاحها وأهميتها.

وفيما يخص سلالة «يوركشاير» التي ظهرت بالبلاد خلال الشهر الماضي، أكد أنه تم إغلاق المدينة التي تحمل نفس الاسم وظهر بها حالات محدودة، ولم تنتشر أي أخبار عن تطور الفيروس، لذلك تمت السيطرة عليه.

فيما نفى الأخبار المتداولة عن أن متلقي لقاح كورونا سيتوفون بعد عامين، مشيرًا إلى أنه تم تداول تصريح لأحد العلماء بشكل خاطئ، لذلك فهذا الأمر خال تماما من الصحة، وانتشر لتخويف وترهيب المواطنين بما ينافي الحقيقة.