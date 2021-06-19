«تعليم الإسكندرية» تتسلم أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2021

تسلمت مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، اليوم السبت، أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2021، لبدء توزيعها على اللجان داخل مدارس المحافظة، استعدادًا لبدء امتحانات الثانوية العامة 2021 على مستوى الجمهورية.

امتحانات الثانوية العامة 2021 في الإسكندرية

وتعد امتحانات الثانوية العامة 2021 مختلفة هذا العام حيث من المقرر أن تكون امتحانات الثانوية العامة إجبارياً عبر ورق «البابل شيت»، بينما الإجابة اختيارية عبر نظام «التابلت»، من أجل الحفاظ على حق الطالب حال حدوث أي مشكلة تقنية عبر التابلت، مع توفير كامل الوقت للطلاب للمساعدة في طريقة حل امتحانات الثانوية العامة، وفقاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم، حيث سيساعد الطلاب على الحل في كلتا الطريقتين في حال اعتياد البعض منهم الحل عبر نظام «التابلت»، ونقله في ورقة «البابل شيت».

توزيع أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة في الإسكندرية

وقال الدكتور محمد سعد، وكيل تعليم الإسكندرية، لـ«الوطن»، إنه سوف يتم تشكيل غرفة عمليات رئيسية في المديرية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة، والتنسيق والمتابعة مع 8 غرف عمليات فرعية في الإدارات التعليمية لمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية لحظة بلحظة.

استعدادات تعليم الإسكندرية لامتحانات الثانوية العامة 2021

وأضاف «سعد»، أنه سيتم إتباع كل الإجراءات احترازية لامتحانات الثانوية العامة بالإسكندرية من خلال الالتزام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وتقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية ليصبح 14 طالباً فقط، بدلاً من 20 طالباً، للمحافظة على التباعد والمسافات البينية الآمنة أثناء سير الامتحان.

وأكد البدء في تعقيم جميع مقار لجان السير بصفة يومية، وتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة، والتنبيه على الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان بارتداء الكمامات، واستخدام أجهزة الكشف الحراري لكل لجنة.