تنسيق الثانوية العامة 2021 محافظة الإسكندرية.. الأسبوع الجاري
كتب:
مروة مرسي
11:20 ص | السبت 19 يونيو 2021
وكيل تعليم الإسكندرية
يترقب أولياء الأمور، موعد إعلان تنسيق الثانوية العامة 2021 في محافظة الإسكندرية، وذلك بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في المحافظة بنسبة نجاح 78.9% والتي تعد نسبة منخفضة مقارنة بالأعوام الماضية، ووفقاً لتوقعات خبراء التعليم في المحافظة ستنخفض نسبة التنسيق هذا العام بسبب مجاميع الطلاب في الشهادة الإعدادية.
تنسق الثانوية العامة 2021 في الإسكندرية
وقالت نادية فتحي، مدير عام التعليم العام في مديرية التربية والتعليم الإسكندرية، إنه من المقرر أن يعتمد تنسيق الثانوية العامة 2021 في محافظة الإسكندرية، الأسبوع الجاري حيث يتم الآن التعرف على نسبة إشغال مدارس الثانوية العامة في كل إدارة تعليمية إضافة إلى مجاميع الطلاب في الشهادة الإعدادية ونسبة النجاح واحتساب متوسط المجاميع ثم تحديد نسبة التنسيق في المرحلة الأولي والثانية ثم اعتمادها من قبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وإخيراً اعلانها من قبل الدكتور محمد سعد،وكيل المديرية.
موعد تنسيق الثانوية العامة في الإسكندرية 2021
وأضافت في تصريح لـ«الوطن»، اليوم، أن الجميع في مديرية التربية والتعليم وفي الوزارة يعمل من أجل مصلحة الطلاب، حيث من المقرر أن يعلن التنسيق خلال الأسبوع الجاري من أجل اتاحة الفرصة للطلاب للتقديم في الثانوية، مع توفير كافة سبل الراحة للطلاب أثناء عملية التنسيق.
نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في الإسكندرية
كانت نتيجة الشهادة الإعدادية أعلنت نهاية الأسبوع الماضي بنسبة نجاح بلغت 78.9% حيث حصل 29 طالب وطالبة علي المجموع النهائي من بينهم 16 طالبة و13 طالب، وأصبح عدد أوائل الشهادة الإعدادية في الإسكندرية 29 طالب من بينهم أشقاء توأم .
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