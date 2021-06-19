15 مخالفة على شواطئ الإسكندرية ومصادرة 45 شيشة وسلاح أبيض وكحوليات

شهدت شواطئ الإسكندرية، الجمعة، ازدحاما شديدا تبعه حدوث مخالفات عدة، حيث جرى رصد مخالفات في 15 شاطئ، ناهيك عن مصادرة 45 شيشة وسلاح أبيض، وما تبعها من عمليات طرد لمخترقي القوانين واللوائح وتسليم البعض منهم إلى الشرطة.

وقالت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية برئاسة اللواء جمال رشاد وكيل الوزارة، إنه على الرغم من التحذير مراراً إلا أن البعض مُصر على ارتكاب المخالفات و تعكير صفو المصطافين و رواد الشواطىء عن طريق شرب الشيشة على الشاطئ و تلويث الهواء الذي يستنشقه الاخرين، لذلك قامت الادارة المركزية للسياحة والمصايف اليوم بتكثيف الحملات على الشواطئ للقضاء على السلوكيات السيئة وإعادة الانضباط.

وأسفرت الحملات عن مصادرة عدد 45 شيشة، فضلا عن العديد من زجاجات وعبوات المشروبات الكحولية، بالإضافة إلى مشروب كحولي معبأ بعبوة أحد المشروبات الغازية، ومصادرة سلاح أبيض من أحد الشباب، وعدد 4 من مواقد الغاز (البوتاجاز)، ومصادرة عدد من الطائرات الورقية، فيما تم وقف عدد من المناوشات، وتسليم البعض للشرطة لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

كما جرى رصد المخالفات في 15 شاطئ تمثلوا في الآتي:

1- شاطئ البوريڤاچ الشرقي

2- شاطئ إيناس حقي

3- شاطئ أبو هيف المميز

4- شاطئ الفنار

5- شاطئ ستانلي

6- شاطئ ميامي المميز

7- شاطئ السرايا العام

8- شاطئ جليم العام

9- شاطئ اسحاق حلمي

10- شاطئ جزيرة الدهب

11- شاطئ العصافرة

12-شاطئ الإسكندر

13- شاطئ أبو يوسف

14- شاطئ السلام 2 المميز

15- شاطئ فريسكا المميز

وحذرت الادارة المركزية للسياحة والمصايف ُ المواطنين من رواد الشواطئ من اصطحاب الشيشة للشواطئ وستتخذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين.

وحذرت مستأجري الشواطئ من السماح للمواطنين بدخول الشواطئ وبحوزتهم شيشة، وفي حالة المخالفة سيتم فرض غرامات مالية وقد تصل الي فسخ التعاقد ومصادرة مبلغ التأمين.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف لن تسمح بعودة التسيب والإهمال، وأن شواطئ الإسكندرية سوف تعود لتتبوأ مكانتها فى الصدارة ليستمتع كل محبي الإسكندرية بجو نظيف آمن.