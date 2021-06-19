قبل مواجهة الأهلي والترجي.. «الإعلاميين» تحذر مقدمي البرامج الرياضية

وجه النائب الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، تحذيرا لمقدمي البرامج الرياضية، بعدم بث روح التعصب أثناء تحليل مباراة النادي الأهلي مع الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي تقام اليوم السبت، على ملعب رادس، مشددا على أن نقابة الإعلاميين ستطبق المعايير والعقوبات الواردة بلائحتها حال حدوث أية خروقات لميثاق الشرف الإعلامي أو مدونة السلوك المهني.

مباراة عربية عربية

وقال سعدة في تصريح خاص لـ«الوطن» على خلفية إقامة مباراة الأهلي والترجي في السادسة مساء اليوم: نثق في الجماهير المصرية أن تعبر وتشجع تشجيعا راقيا، لاسيما عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لأنها مباراة عربية عربية بين مصر وتونس على ملاعب عربية، في بطولة أفريقية هي الأهم والأقوى في منافسات الأندية الأفريقية، وهي دوري الأبطال الإفريقي، وهو البوابة الرسمية للمشاركة في كأس العالم للأندية.

الأهلي صاحب أعلى رصيد

وواصل نقيب الإعلاميين قائلا: النادي الأهلي صاحب أعلى رصيد من البطولات في دوري الأبطال الأفريقي، ومن حقه أن ينافس على النجمة العاشرة، والترجي أيضا هو نادي عربي له تاريخ كبير في المنافسات الأفريقية، ومنافس قوي في صدارة القارة السمراء، وعلى الفريقين أن يقدما مباراة تليق بكرة القدم العربية أفريقيا.

وأشار طارق سعدة إلى أن المباراة تعتبر فرصة كبيرة للتعبير عن قوة الكرة العربية وصدارتها للقارة السمراء على مستوى الأندية والمنتخبات.

تحليل المباراة

وأوضح أنه فيما يخص مقدمي البرامج التحليلية في الإذاعة أو على شاشات التلفاز، فإن عليهم أن يلتزموا جميعا بالمهنية وعدم الانحياز للون، وإن كانت القلوب تميل أن يكون كل مقدم برنامج ومعلق مع فريق بلده، إلا أن المهنية تحتم أن تكون لغة الخطاب راقية لا تحض على التعصب، ولكن تدعونا جميعا إلى المحبة والتآلف وتقديم صورة مهنية تليق بالإعلام الرياضي العربي أمام العالم، نظرا لأهمية المباراة.

وشدد نقيب الإعلاميين على أن النقابة مستمرة عبر مرصدها الإعلامي في الرصد، وأنه سيتم تطبيق ميثاق الشرف ومدونة السلوك المهني، والعقوبات الواردة في اللائحة حال حدوث أية خروقات.