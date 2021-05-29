نقيب الإعلاميين: إطلاق قناة إخبارية إقليمية نقلة كبيرة للإعلام المصري

قال طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، عضو مجلس الشيوخ، إن القرارات التي أعلنتها شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في مؤتمرها الصحفي، مهمة جداً، وجاءت في توقيت جيد، مؤكداً أن الإعلام المصري لعب دوراً مهما في مختلف الأحداث خلال السنوات الماضية، سواء على مستوى خلق الوعي أو مواجهة الشائعات أو دعم الدور التنموي للدولة.

وأضاف سعدة، لـ«الوطن»، على هامش المؤتمر الصحفي لـ«المتحدة»، إن الإعلان عن إطلاق قناة إخبارية إقليمية من مصر، خطوة إيجابية كبيرة وستكون بمثابة نقلة في الإعلام المصري الذي يستطيع أن يؤدي دوره داخل وخارج مصر، مؤكداً ضرورة هذه القناة لنقل صوت مصر إلى العالم كله، خاصة أن مصر تملك عددا كبيرا من الكفاءات المهنية الإعلامية والتي يمكنها أن تقود هذه الخطوة، مشيراً إلى أن المصريين يتم الاستعانة بهم في كل دول العالم لإطلاق مثل هذه التجارب الإعلامية الرائدة.

ويأتي ذلك على خلفية ما أعلنته شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال مؤتمرها الصحفي، أنها ستطلق قناة إخبارية إقليمية من مصر في الربع الأول من العام الجديد، وأن الجمهور المستهدف سيكون المصريون والعرب والناطقين باللغة العربية.

وتابع سعدة: «نقابة الإعلاميين كانت شريكا في عملية تطوير الإعلام السنوات الماضية، وقدمت دورا مهما يتمثل في إصدار مدونة السلوك المهني التي شارك فيها عدد من المتخصصين والأكاديميين البارزين، فضلاً عن مواجهة الخروج عن النص والحفاظ على القيم المصرية الأصيلة».