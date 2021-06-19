«حديث الصباح» موعد بداية الصيف وامتحانات الثانوية العامة (فيديو)

تقدم «الوطن» لقرائها ملخصًا لأبرز ما تمّ تناوله في برامج «توك شو» الصباحية، اليوم السبت، وأبرز الفقرات والمداخلات الهاتفية في كل برنامج، حيث سلطت القنوات الفضائية الأضواء على حالة الطقس، وتوافر السلع الغذائية، فضلًا عن مستجدات مبادرة حياة كريمة، وواقعة تسميم القطة في دار الأوبرا وهو ما يستعرضه «حديث الصباح» في السطور التالية.

تحقيق موسع للوصول إلى جناة واقعة تسميم القطة

توعد الدكتور مجدى صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، مسؤولي دار الأوبرا المصرية، الذين تثبت إدانتهم في واقعة تسميم القطة بأنهم سينالون عقابا كبيرًا، مشددًا على أنَّه جرى فتح تحقيق موسع للوصول إلى الجناة، مشيرًا إلى أن التحقيقات ستنتهي غدًا.

وأضاف «صابر»، في مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الورد الذي يعرض على قناة ten: «حزين بشدة على ما حدث، لكن الناس بتزود حاجات كتير جدا، وبيقولوا قطط دار الأوبرا، رغم إن دار الأوبرا مليئة بالقطط، ولم يتم إثبات تسمم قطة دار الأوبرا المصرية».

الدكتور شريف حتة استشاري الطب الوقائي والصحة العامة يوجه نصائح لطلاب الثانوية العامة

فيما نصح الدكتور شريف حتة استشاري الطب الوقائي والصحة العامة، طلاب الثانوية العامة بعدم التجمع أمام المدرسة قبل أو بعد نهاية كل امتحان على غرار ما هو متبع، وذلك لمنع التزاحم وجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف استشاري الطب الوقائي والصحة العامة، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، أن الطلاب يجب أن يتبعوا الإجراءات الاحترازية، كما يجب على الأهالي مساعدة أبنائهم على تناول الأطعمة الصحية لتقوية جهاز المناعة وحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

تطعيم 100% من العاملين بفنادق شرم الشيخ والغردقة وجنوب سيناء والبحر الأحمر

فيما قال هشام الشاعر، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إنّ الدولة المصرية نجحت في تطعيم 100% من العاملين بفنادق شرم الشيخ والغردقة وجنوب سيناء والبحر الأحمر، حيث سجّل الموظفون طلبات الحصول على اللقاح بموقع وزارة الصحة، وجرى تأجير عدد من الفنادق لتطعيم العاملين.

وأضاف الشاعر في لقاء عبر تطبيق «زووم» ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: «جار تطعيم العاملين في مجال السياحة بمرسى مطروح ومحافظة الإسكندرية، وسيأتي الدور على القاهرة، يليها الأقصر وأسوان، ونطمع في تطعيم المدن بالكامل حتى تكون مؤمنة».

الدولة تتبنى أكثر من 10 برامج ومبادرات لدعم البحث العلمي

وقال الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، إن مصر لم تكن تشهد أي دعم للمبتكرين والنوابغ ورواد الأعمال والشركات التكنولوجية الناشئة وتطبيق مخرجات البحث العلمي قبل عام 2014، إلا بعض الجهود الفردية، لكن هذا الوضع تغير، إذ أن الدولة صارت تتبنى أكثر من 10 برامج ومبادرات لدعم البحث العلمي.

وأضاف صقر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف مقدمة برنامج «8 الصبح» الذي يعرض عبر شاشة «dmc»: «لم يكن هناك أي دعم حقيقي أو مؤسسي لمنظومة الابتكار في مصر، فهناك برنامج اسمه جامعة الطفل للتعليم المبتكر الابداعي، وهو مخصص للاطفال النوابغ في المدارس المصرية وتنفذه الأكاديمية ويشارك في تنفيذه 35 جامعة مصرية».

مشروع إعادة إنتاج الحرير الطبيعي بالشرقية يرفع دخل الأسرة الريفية وتنشيط الزراعات

وقال المهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية، إن مشروع إعادة إنتاج الحرير الطبيعي في المحافظة قدمتها مديرية الزراعة بالاشتراك مع معهد بحوث النبات، وتحت إشراف الدكتور ممدوح غراب، وتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير؛ لرفع دخل الأسرة الريفية وتنشيط الزراعات، وتنشيط الحرف اليدوية الزراعية التي لا تحتاج إلى أي تجهيزات.

وأضاف لاشين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: «بمجرد حصولنا على الزراعة بدأنا دورات تدريبية تحت إشراف أساتذة متخصصين في دودة القز للوصول إلى أقصى ربحية وتنمية دخل الأسر الريفية».

فوز فريق هندسة جامعة الأسكندرية بالمركز الأول في التصفيات الإقليمية للغواصات الآلية

وعلق الدكتور سعيد علام عميد كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، على فوز فريق الهندسة بالجامعة بالمركز الأول في التصفيات الإقليمية للغواصات الآلية، والتحكم عن بُعد والتأهل؛ للمشاركة في المسابقة الدولية المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، كممثل أول لمصر والوطن العربي.

وقال علام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، إن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم للاتصالات يجهزون لهذه المسابقة كل عام، وفي هذا العام شارك 14 فريقا من جامعات مختلفة مثل الإسكندرية وعين شمس وطنطا وأسيوط وقناة السويس والعاشر من رمضان.

توعية 26 ألف سيدة ورجل وطفل بخطورة ختان الإناث بقرى حياة كريمة بكفر الشيخ

وأعلن الحساب الرسمي لمؤسسة «حياة كريمة»، مستجدات مبادرة «حياة كريمة» بالمحافظة كفر الشيخ، بالتنسيق مع فرع المجلس القومي للمراة بالمحافظة، توعية 26 ألف سيدة ورجل وطفل بخطورة ختان الإناث بقرى حياة كريمة بمركز مطوبس وشرح تعديلات قانون العقوبات الجديد.

ونظم فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، حملة طرق الأبواب بقرى مبادرة حياة كريمة بمركز مطوبس، تحت عنوان «احميها من الختان»، وذلك في إطار أنشطة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، بإشراف الدكتورة أماني شاكر - مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة.

طقس حار علي الوجه البحري والقاهرة

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تتراوح درجات الحرارة على القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة بين 34 و35 درجة ليسود طقس حار علي الوجه البحري والقاهرة معتدل على السواحل الشمالية، وما بين حار وشديد الحرارة على شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، كما تنشط الرياح على جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الأسبوع الحالي، حار على بعض المحافظات، حيث تصل درجة الحرارة على صعيد مصر، إلى 43 درجة مئوية، ويرصد التقرير التالي درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع المقبل.

فصل الصيف يبدأ رسميًا بعد غد يوم 21 يونيو

فيما قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّ فصل الصيف يبدأ رسميًا بعد غد يوم 21 يونيو، فهو البداية الرسمية والجغرافية لفصل الصيف، ولكن رغم من ذلك سيستمر الطقس على مدار الأسبوع بنفس معدلات درجات الحرارة ولن يكون هناك ارتفاعًا بدرجات الحرارة.

وأضافت مدير مركز الإستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ درجات الحرارة وحالة الطقس السابق ذكرها ستستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي، رغم بداية فصل الصيف، شارحة أنَّ مصر تتأثر خلال فصل الصيف بمنخفض الهند الموسمي، وتكون الكتل الهوائية ساخنة ومرتفعة الرطوبة.

مصر تشهد انخفاضا بمعدلات الوفيات والإصابة بفيروس كورونا

وقال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن مصر تشهد انخفاضا بمعدلات الوفيات والإصابة بفيروس كورونا، نتيجة لانحصار الموجة الثالثة من الإصابة بالفيروس، وهو ما يعني قدرة الدولة على التغلب على الزيادة في الأعداد التي كانت متواجدة الفترة الماضية ونتيجة إتباع المواطنين الإجراءات الوقائية والاحترازية بجانب تعاطي نسبة كبيرة من المواطنين اللقاحات.

وقدم رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز» بعض النصائح لطلاب الثانوية العامة خلال فترات الإمتحانات، مشددا على ضرورة التزام الطلاب بكل القواعد والإجراءات التي تضعها المدارس قبل دخول الامتحان، وعدم التكدس والتواجد بكثافة قبل وبعد الإمتحان، كما يجب على أولياء الأمور عدم التواجد بشكل مكثف أمام المدارس وخاصة أيام الامتحانات لأنه يعطي فرصة لتجمعات قد تكون مصدرا للإصابة.

لا يوجد نقص أو تعديل بالنسبة لسعر السكر

وقال الحسيني نصار، مدير المجمع الاستهلاكي في الجيزة، إنّ السكر متوافر في المجمعات وسعره ثابت لم يتغير بقيمة 8.5 جنيه، والأرز أيضا متوافر بسعر 8 جنيهات للكيلو، والزيوت التموينية متوفرة، ولا يوجد نقص أو تعديل بالنسبة لسعر السكر كما أشاع البعض، أو أي من السلع الأخرى، موضحا أنّ أسعار السلع ثابتة، حيث يبلغ سعر زجاجة الزيت سعة لتر 21 جنيها، وسعر زجاجة الزيت سعة 800 مللي 17 جنيها، والدواجن المجمدة بـ37 جنيها.

وأكد مدير المجمع الاستهلاكي في الجيزة، خلال حديثه مع جاكلين ماهر ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ السلع متوافرة بشكل كبير، وأي كمية يطلبها المجمع يتم توفيرها على الفور ولا يوجد أي نواقص، مشيرا إلى أنّ وزارة التموين والتجارة الداخلية تستعد لضخ كميات من السلع الاستهلاكية خاصة مع موسم عيد الأضحى المبارك، الذي يعتمد على ضخّ اللحوم الطازجة السوداني، واللحوم المجمدة والدواجن ومصنعات الدواجن بكميات كبيرة لتغطية الأسواق، وحتى الآن الأسعار ثابتة ولا يوجد بها تغيير.

أعمال حسن حسني خالده وتزيد حب الجمهور له

وقال هشام حسن حسني، نجل الفنان الراحل حسن حسني إن والده رحل ولكن الجميع يفتقده ويشعر بشوق إليه، ولن ينساه أهله أو جمهوره، مؤكدا على أنه يشعر أن ذكراه تزيد وحب جمهوره له يزيد سواء بمصر أو العالم العربي كله، وأعماله خالده وتزيد حب الجمهور له.

وتطرق نجل الفنان حسن حسني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، بمناسبة ذكرى ميلاده للجوانب الإنسانية لدى الفنان حسن حسني، مشددا على أن والده الراحل كان رجل بيتوتي يحب بيته كثيرا ويحب أولاده كثيرا وكان ضحوك ولا يحب الحزن أو النكد، وكان يهتم بأدق التفاصيل الخاصة ببيته وأولاده وأحفاده.