لقاح كورونا والاستزراع السمكي وعودة الجامعات.. الأبرز في توك شو أمس

تناولت البرامج التلفزيونية، مساء أمس، العديد من القضايا التي تشغل بال المواطنين والمجتمع، وكان أبرز ما تناوله برامج الـ«توك شو» ملف فيروس كورونا واللقاح المضاد له، خاصة مع التجهيزات التي تجريها وزارة الصحة من أجل تطعيم الأطقم الطبية باللقاح.

الاستزراع السمكي

وتطرقت برامج «توك شو» لشرح وتفسير كل تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعددا من المسؤلين، والتي كانت على هامش افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق بورسعيد، كما تحدثت برامج التوك شو أيضا وتناولت المشروعات التي تقوم بها الدولة بمجال الاستزراع السمكي.

محمد منير

كما شهدت برامج التوك شو ظهورا للفنان محمد منير، والذي طمأن جمهور عليه وعلى حالته الصحية، كاشفا استعداده لطرح أغننية جديدة بمناسبة عيد الشرطة.

لقاح كورونا

وفيما يخص ملف فيروس كورونا، صرح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن اليوم ستبدأ الوزارة بتطعيم الأطقم الطبية بلقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، على أن تكون الأطقم الطبية هي الفئات الأولى بهذه التطعيمات، وبعد الانتهاء من تطعيم الأطقم الطبية، سيتم تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وكشف متحدث وزارة الصحة أن الوزارة قامت بالفعل الأمس بفتح الموقع الخاص بتسجيل لقاحات فيروس كورورنا المستجد «كوفيد19»، لكنه فُتح داخليًا فقط لتسجيل الأطقم الطبية، حيث تم بالفعل تسجيل الأطقم الطبية التي ستحصل على اللقاح اليوم، وهم 100 من الأطقم الطبية بمستشفى أبو خليفه للعزل، مشددا على أن التطعيم اختياري وليس إجباري، ويتم أخذ رأي الأطقم الطبية قبل بدء تطعيمهم.

وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن مصر تعاقدت على 20 مليون جرعة من لقاح «أسترازينيكا» المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، على أن تصل أول دفعة من هذا اللقاح مصر الخميس المقبل، وستتوالى الدفعات تباعًا، حيث قام صندوق تحيا مصر قام بتحويل الدفعة الأولى من الأموال لتلقي هذا اللقاح.

أما عن الفنان محمد منير فطمأن الفنان محمد منير، جمهوره على حالته الصحية، قائلا: «مريت بمرحلة صعبة في حياتي ومرض ومستشفيات، بس الحمد لله ربنا عفا عني، الحمد لله، شكرًا يا ريهام ومساء النور عليكي وعلى عينيكي، حبيت أطمن الجمهور على حالتي الصحية، وبقولهم مساء النور عليكم كلكم»، كاشفا أنه يعد أغنية جديدة لشهداء الشرطة «مشغول دلوقتي بعمل جميل لشهداء الشرطة، ضباط وجنود الشرطة لأنهم شيء مهم في حياتنا، أماني وأمان كل مواطن في مصر، ده بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة».

تفاصيل مشروع الفيروز

وعن مشروعات الاستزراع السمكي ومشروع الفيروز الذي افتتحه الرئيس، أمس، قال الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن أرض مشروع الفيروز كانت هشة عندما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل فيها، وكانت لا تصلح للزراعة، إذ تم تنفيذ عملية إحلال للتربة لتجعلها قادرة على تحمل مثل هذا المشروع وهو ما استغرق بعض الوقت، مشيرا إلى أن «هذا المشروع مقام على 26 ألف فدان بتقنيات جديدة وهو من أكبر المشروعات في الشرق الأوسط، ويستهدف إنتاج 13 ألف فدان، ويضم بحيرتين على 10 آلاف فدان للصيد الحر بالمراكب وهو مشروع متكامل به مصنع للتعبئة وتصنيع الأسماك ومصنع أعلاف ومصنع ثلج ومحطة تحلية مياه وكل احتياجات الثروة السمكية والتعبئة والتخزين».

امتحانات الكليات

فيما صرح وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار بأنه عقب العودة من إجازة منتصف العام، أي بعد يوم 20 فبراير، سيتم البدء في إجراء الامتحانات في الكليات التي لم تبدأ بعد وأن حضور الطلاب في الجامعات بعد 20 فبراير قائم حتى الآن، لكن تبقى كل الاحتمالات واردة، والمجلس الأعلى للجامعات في حالة انعقاد دائم، معقبا: «أحنا عاوزين العام الدراسي يكمل، وسلامة وأمان لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وأسرهم.