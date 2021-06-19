إشادات برئيسة وحدة محلية في الشرقية: هدمت سلما مخالفا بيدها (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع مصور يظهر رئيسة وحدة أم الزين المحلية، التابعةً لمركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية تشارك في إزالة سلم مخالف مبني بالطوب الأحمر.

ويظهر المقطع المتداول القصير الذي لم تصل مدته 35 ثانيةً، هدم رئيسة الوحدة المحلية سلم مبني بالطوب الأحمر.

ولقى المقطع المتداول ترحيب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وقال أحدهم "رئيسة وحدة محلية تطيح بنفسها سلم مخالف بدائرة الوحدة وذلك أثناء تفقدها بالأمس حالات المباني بقريتي كوم الأشراف والصفا وتوابعهم".

وفي سياق منفصل، قررت نيابة ثانِ الزقازيق بمحافظة الشرقية، بإشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، حبس موظف متهم بدهس طبيبة بعدما لمست مرآة سيارته بالخطأ أثناء سيرها في شارع عام بمدينة الزقازيق.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة ثان الزقازيق، من «ش.م.م.س» 32 عامًا، طبيبة بمستشفى القنايات المركزي، باتهام «م.غ» موظف، ومقيم بقرية تابعة لمركز الزقازيق، بمحاولة دهسها بسيارته بسبب ملامستها مرآة سيارته دون قصد، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9305 جنح قسم شرطة ثان الزقازيق.

وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وأمرت بضبط واحضار المتهم، والقت الأجهزة الأمنية القبض عليه وتم إحالته إلى النيابة التي أصدرت قرارها المتقدم.

كان مصدر أمني، قد نفى صحة ما تم تداوله بمقطع فيديو عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، متضمنا شروع شخص في قتل طبيبة لملامستها مرآة سيارته دون قصد بمحافظة الشرقية.

وأكد أن ما تم تناوله في هذا الشأن عارٍ تماما من الصحة جملة وتفصيلا، وأن حقيقة الواقعة تتمثل بقيام الطبيبة «المشار إليها بمقطع الفيديو» في وقت سابق بتحرير محضر يتضمن اتهامها لقائد السيارة «مرتكب الواقعة» باصطدامه بها حال سيرها بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية، وإحداث إصابتها بكسور وكدمات متفرقة لملامستها مرآة سيارته دون قصد.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبط مرتكب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة معللاً ذلك لتعرضه لغيبوبة سكر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.