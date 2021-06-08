إهداء «مبرة الزقازيق» أحدث جهاز لتشخيص أمراض العيون

أهدت مؤسسة صناع الخير للتنمية وأوركيديا للصناعات الدوائية أحدث جهاز تشخيص أمراض العيون لقسم الرمد بمستشفى المبرة للتأمين الصحي بالزقازيق ضمن أنشطة مبادرة «عنيك في عنينا» للحد من العمى برعاية رئاسة مجلس الورزاء وتحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي وبهدف رفع كفاءة أقسام الرمد بالمستشفيات الكبرى.

وأكد هاني عبدالفتاح، المدير التنفيذي لصناع الخير، على أن إهداء صناع الخير وأوركيديا للصناعات الدوائية قسم الرمد بمستشفى المبرة للتأمين الصحي بالزقازيق أحدث جهاز تشخيص أمراض العيون يأتي ضمن سلسلة إهداءات لأجهزة طبية هي الأحدث من نوعها لدعم أقسام الرمد بالمستشفيات الكبرى، وتمكين الفرق الطبية بها من خدمة أكبر عدد ممكن من مرضى العيون وفق أحدث تقنيات طب الرمد في العالم.

تشخيص أمراض العيون

وأشار عبدالفتاح إلى أن جهاز تشخيص أمراض العيون الذي تم إهداؤه لقسم الرمد بمستشفى المبرة للتأمين الصحي بالزقازيق هو الأحدث من نوعه من بين أجهزة التشخيص لأمراض العيون المستخدمة في المستشفيات المصرية وأن خدمات مبادرة «عنيك في عنينا» لأهالينا في محافظة الشرقية ونطاق شرق الدلتا ممتدة وتشمل تنظيم سلاسل القوافل الطبية لعلاج أمراض العيون بالقرى الأشد احتياج وتسليم الأدوية بالمجان وعمل النظارات الطبية وإجراء عمليات جراحات العيون اللازمة بالمجان تماما.

من جانبها أكدت الدكتورة شيماء صبري المدير التنفيذي لمبادرة عنيك في عنينا، أن المبادرة تدخل عامها الرابع في حربها على العمى لتصنع نموذجا رائدا للمبادرات الأهلية التي تنجز بشكل فاعل في تقديم خدمات طبية ذات جودة لمرضى العيون الأكثر احتياجا في قرى مصر ونطاقاتها الجغرافية المتباعدة وبخاصة النائية منها والحدودية والأكثر فقرًا.

وأوضحت صبري أن عنيك في عنينا سبق لها تقديم أحدث أجهزة التشخيص والجراحة لعدد من المستشفيات الكبرى في المحافظات المختلفة منها إهداء أقسام الرمد بمستشفيات جامعة سوهاج جهاز لقياس مجال الإبصار كذلك إهداء أقسام الرمد بمستشفيات جامعة القاهرة «القصر العيني» جهاز تشخيص أمراض العيون وإهداء أقسام الرمد بمستشفيات جامعة طنطا أحدث جهاز ميكروسكوب جراحي وإهداء أحدث أجهزة التشخيص لمستشفيات الرمد الكبري بعواصم عدد من المحافظات منها مستشفى رمد دمنهور ومستشفى رمد طنطا ومستشفى رمد كفر الشيخ وبعض أقسام الرمد بمستشفيات جامعة الأزهر بالمحافظات وأن المبادرة مستمرة في استهداف رفع كفاءة أقسام الرمد بكبريات المستشفيات المصرية، حيث من المتوقع تزويد أقسام الرمد بعدد من المستشفيات الجامعية والعامة في نطاق الصعيد قريبا.