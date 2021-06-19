رجاء الجداوي.. الغائبة الحاضرة في حفل تخرج حفيدتها: «سيرتك حلوة»

احتفلت أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، بتخرج ابنتها روضة من المدرسة، وذلك عبر حساب والدتها بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام».

ابنة رجاء الجداوي لوالدتها: الغياب بالجسد وليس بالروح

ونشرت أميرة مختار صورتها بصحبة ابنتها روضة، خلال استعدادها لحفل التخرج، موجهة رسالة لوالدتها الفنانة رجاء الجداوي عبر حسابها بـ«انستجرام»، قائلة: «كنتي معانا في كل لحظة، الغياب مش بالجسد، الغياب بالروح، وإنتي روحك وسيرتك الجميلة عمرها ما هتغيب عنا أبدا إن شاء الله».

وأضافت: «إنتي فعلا مش سيبانا لحظة الله يرحمك يا مامي».

ورحلت الفنانة رجاء الجداوي، عن عالمنا يوم 5 يوليو عام 2020، بعد صراع مع فيروس كورونا الذي ألّم بها، وتم حجزها بإحدى مستشفيات العزل، حتى تدهورت حالتها الصحية وذهبت للقاء ربها.

يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي زوجت من لاعب كرة القدم حسن مختار عام 1970، وهي الزيجة التي استمرت حتى رحيله عام 2016، وأنجبا ابنتهما الوحيدة أميرة، التي تزوجت من شاب من خارج الوسط الفني وأنجبت الحفيدة الوحيدة روضة.

بدأت الفنانة رجاء الجداوي، حياتها بالعمل في مجال الموضة وعرض الأزياء، واتجهت منه للتمثيل أسوة بخالتها الفنانة تحية كاريوكا، وكانت بدايتها مع فاتن حمامة وأحمد مظهر من خلال فيلم دعاء الكروان وهى في سن الثامنة عشر، لتقدم بعدها عددًا من الأعمال، منها «إشاعة حب» مع سعاد حسني وعمر الشريف، وفيلم «غريبة» مع نجاة وأحمد رمزي، وفيلم «أصعب جواز» مع ميرفت أمين ومديحة كامل.