تعليم الدقهلية: غرفة عمليات والتصدى بقوة للغش بامتحانات الدبلومات الفنية

قال على عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إنه تابع انطلاق امتحان الدبلومات الفنية، اليوم السبت، من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان مديرية التربية والتعليم بالدقلهية وتواصله بغرف العمليات بالإدارات التعليمية المختلفة، من أجل حل أي مشكلة قد تطرأ فور حدوثها.

وأشار في تصريح صحفي، اليوم، إلى أن عدد المتقدمين للدبلومات الفنية هذا العام 45 ألف 818 طالبًا وطالبة بكل التخصصات «صناعى - تجارى - زراعى - فندقى» أمام 219 لجنة امتحانية فى 17 إدارة تعليمية، وأدى الطلاب اليوم الامتحان النظري لمادة اللغة العربية وسط إجراءات احترازية مشددة.

وكيل الوزارة يشدد على تطهير اللجان

وشدد وكيل الوزارة على رؤساء اللجان ومديرى الإدارات التعليمية ضرورة تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وتطهير اللجان قبل دخول الطلبة اللجان الامتحانية وبعد مغادرة الطلبة اللجان الامتحانية، مع قياس درجة حرارة الطلاب قبل دخولهم اللجان، وشدد على ارتداء الكمامات للطلبة والقائمين على أعمال الامتحانات، وأكد على التصدى لكل انواع الغش وتحويل المخالفين للتحقيق فورا ومنع استخدام الهواتف المحمولة اثناء الامتحانات.

انطلاق الامتحانات النظرية

يذكر أن الامتحانات النظرية بدأت اليوم السبت 19/6/2021 وستنتهى 1/7/2021، وذلك بعد أن أنهى الطلاب امتحانات الدبلومات الفنية مقسمة لامتحانات عملية بدأت الجمعة 4/6/2021 وانتهت في 18/6/2021، ويبلغ عدد الطلبة المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية 45 ألفًا 818 طالبًا وطالبة فى كل التخصصات ممثلين كالآتى: «التعليم الصناعى 28970 طالبًا وطالبة، التعليم التجارى 12108 طلاب وطالبات، التعليم الفندقى 643 طالبا وطالبة، التعليم الزراعى 4097 طالبا وطالبة، وعدد الاستراحات الخاصة القائمين على أعمال الامتحانات 41 استراحة عبارة عن 24 استراحة رجال، و17 سيدات.