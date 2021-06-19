محافظ بني سويف يتابع امتحانات الدبلومات الفنية

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أعمال الامتحان النظري للدور الأول لطلاب الدبلومات الفنية، والتي بدأت اليوم السبت وتختتم في الأول من شهر يوليو المقبل، وسط إجراءات مكثفة نظرا للظروف الاستثنائية المتعلقة بتداعيات فيروس كورونا، والتي كان سبقها الامتحان العملي منذ 5 يونية الجاري، وبلغ عدد الطلاب 28 ألف و203 طالباً وطالبة موزعين على 125 لجنة على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

واطمأن المحافظ من خلال تواصله مع وكيلة الوزارة سهام يوسف، التي تفقدت صباح اليوم عددًا من لجان الامتحانات بعض المدارس الفنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بالتدابير الوقائية الخاصة بتنظيم عملية الدخول والخروج للجان، وتسليم المستلزمات الوقائية للطلاب، وارتدائها والكشف عن درجة حرارة الطلاب قبل دخولهم اللجان وتسليمه ورق الأسئلة وكراسات الإجابة، مع الالتزام بالعدد المحدد داخل اللجنة الواحدة وهو 14 طالباً، والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة.

وأشارت وكيلة الوزارة إلى أنه قد تم إخطار غرفة العمليات بوزارة التربية والتعليم لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال رئيس إحدى اللجان والذي خالف قرارات الوزارة والإجراءات المتفق عليها، وذلك بعد أن تبين أن اللجنة بها 20 طالباً، بجانب أن ورق الأسئلة لم يتم ختمها قبل تسليمه للطلاب، الأمر الذي تداركه واتخاذ الإجراء القانوني بشأنه.

من جهته شدد المحافظ بتكثيف المتابعة الميدانية على مقرات اللجان بالإدارات التعليمية، والتشديد على تطبيق كل الإجراءات القانونية ضد أ حالات غش يتم ضبطها، مع ضرورة الاهتمام بالنظافة العامة داخل اللجان وخارجها بالتنسيق مع الوحدة المحلية والجهات المعنية، وتعميم تلك التوجيهات على كل اللجان، مع متابعة تنفيذها، ورصد أية مخالفات أولاً بأول لسرعة تلافيها، مشيرا إلى تعليماته للتأمين الصحي ومديرية الصحة بتوفير المتطلبات الصحية اللازمة والتشديد على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية في مجابهة تداعيات كورونا، مع ضرورة تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسباً لمواجهة أى ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء عقد الامتحانات وكذا استراحات رؤساء اللجان والمراقبين، لاسيما وأنه توجد 124 استراحة تستقبل 250 رئيس لجنة ومراقب أول من خارج المحافظة .

يشار إلى استعداد مديرية التربية والتعليم لبدء ‏الامتحانات النظرية لطلاب الدبلومات الفنية: صناعي، زراعي، تجاري، حيث تم عقد اجتماع برئاسة وكيلة الوزارة وبحضور مدير عام التعليم الفني ومديري مراحل التعليم الفني، وتم تشكيل غرف عمليات فرعية بإدارات التعليم لتكون متصلة على مدار الساعة بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة سير الامتحانات، والاطمئنان على تذليل كافة العقوبات وتوفير الخامات اللازمة لامتحانات العلمي وأن تكون الاستراحات الخاصة بالمعلمين بالشكل اللائق والمطلوب وتوفير المناخ الملائم للمعلمين والطلاب لأداء الامتحان.