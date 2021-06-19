«المدرس أخد المصروفات وخلع».. منع 17 طالبًا من دخول امتحانات الدبلومات الفنية بالمنوفية

استيقظوا في الصباح الباكر، ليقوموا بمراجعة نهائية سريعة قبل أداء الامتحان، وذهبوا إلى مدارسهم للتعرف على مقاعدهم داخل لجانهم، إلان أنهم يتفاجأون بمنعهم من دخول الامتحانات بزعم أنهم لم يقوموا بسداد المصروفات المقررة.

فوجئ 17 طالبا بمدرسة الثانوية الصناعية بنين، بمركز الشهداء التابع لمحافظة المنوفية، بعدم وجود أرقام جلوس لهم أثناء دخولهم امتحان الدبلومات الفنية؛ ما آثار حالة من الغضب بين الطلاب وأولياء الأمور، خاصة وأن الطلاب قاموا بسددا الرسوم المقررة.

وأكد أولياء الأمور، أنهم قاموا بسداد المصروفات اللازمة، وفوجئوا صباح اليوم من عدم وجود أرقام جلوس لأبنائهم، مطالبين وزير التربية والتعليم، ومحافظ المنوفية بالتدخل لحل المشكلة؛ حفاظا على مستقبل أبنائهم، مؤكدين أن المدرس حصل من أبنائهم على المصروفات وفر هاربًا.

كما أكد مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أن بعض الطلاب لم يدخلوا امتحان الدبلومات الفنية، اليوم، لعدم سدادهم المصروفات، خاصة الطلاب المذكورين وعددهم 17 طالب مسجلين على نظام العمال وهو أشبه بنظام «المنازل»، حيث يقوم الطلاب بدفع مصروفات الامتحان آخر العام.

مدرس يحصل على المصروفات ويفر هاربًا

وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الطلاب الـ17 قاموا بسداد المصروفات لأحد المدرسين بالمدرسة، والشواهد تقول إنه لم يسجل المصروفات في المدرسة، بعد سدادها، ولم تستطع إدارة المدرسة التواصل مع المدرس أو سؤاله، واختفي تماما.

النيابة تحقق في الواقعة

وأكد المصدر أن الواقعة قيد التحقيق من قِبل النيابة العامة، والنيابة الإدارية، والشؤون القانونية بمديرية التربية والتعليم، وتم إخطار محافظ المنوفية، ووزارة التربية والتعليم بتفاصيل الواقعة، وحار التحقيق فيها.