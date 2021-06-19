«أوبك» تعلن ارتفاع إنتاج 8 دول من النفط وانخفاض 5 أخرى في مايو

ارتفع مستوى إنتاج منظمة الدول المنتجة للنفط «أوبك»، خلال شهر مايو ليسجل ارتفاعًا بواقع 390 ألف برميل يوميًا، ليصل إلى 25.463 مليون برميل يوميًا، مقابل 25.073 مليون برميل يوميًا في أبريل.

وكشف التقرير الشهري لمنظمة الدول المنتجة للنفط «أوبك»، اليوم الخميس، ارتفاع إجمالي إنتاج النفط الخام السعودي بواقع 345 ألف برميل يومياً خلال شهر مايو مقارنة مع الشهر السابق، وبزيادة تبلغ 365 ألف برميل عن مارس.

السعودية في المقدمة يليها فزويلا بواقع 45 ألف برميل يوميًا

وأضافت منظمة الدول المنتجة للنفط «أوبك»، في التقرير الشهري لها، إنَّ إنتاج «وبك» ارتفع خلال شهر مايو 2021 بسبب زيادة 8 دول إنتاجها، جاء في مقدمتها السعودية، يليها فزويلا بواقع 45 ألف برميل يوميًا مسجلة إنتاجًا بلغ 531 ألف برميل يوميًا.

وكانت إيران رفعت إنتاجها خلال مايو الماضي بواقع 42 ألف برميل يوميًا، ليصل إنتاجها إلى 2.455 مليون برميل يوميًا، وتليها العراق بواقع 33 ألف برميل يوميًا على التوالي، ليصل إنتاجها إلى 3.967 مليون برميل يوميًا على الترتيب.

وفي مقابل ذلك، قلصت 5 دول إنتاجها من النفط، كان أبرزها نيجيريا بواقع 72 ألف برميل ليبلغ إنتاجها اليومي 1.388 مليون برميل يوميًا، وأنجولا بـ60 ألف برميل ليتقلص إنتاجها إلى 1.079 مليون برميل يوميًا.

وارتفع إنتاج السعودية من الخام، وفقا لبيانات «أوبك» المعتمدة على الاتصال المباشر مع الدول المصدرة للنفط، بواقع 410 آلاف برميل يوميا خلال شهر مايو على أساس شهري.

وبلغ إجمالي إنتاج المملكة من الخام 8.466 مليون برميل يومياً خلال مايو، مقارنة مع 8.121 مليون برميل يومياً في شهر أبريل، ومقارنة مع 8.101 مليون برميل يوميا في مارس.

وأبلغت المملكة «أوبك» بأن إنتاجها خلال مايو الماضي بلغ 8.544 مليون برميل يوميا، مقارنة مع 8.134 مليون برميل يوميا في شهر أبريل.