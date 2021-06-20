حظك اليوم الأحد 20-6-2021 برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الحمل لا يضيع وقته في القلق على الأشياء الفائتة، لكنه يعمل بجد لتحقيق أهدافه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك مما يجعلك عرضة للضغوط من حولك أو تواجه بعض المتاعب وعليك أن تدرس قراراتك وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

تميل اليوم للاستقلالية وترفض سيطرة البعض عليك، ومن المهم أن تتأنى في ردود أفعالك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الموسيقار عمار الشريعي، ويوافق تاريخ ميلاده 16 أبريل.