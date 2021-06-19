بوتين: مخاطر كورونا لم تكتشف بالكامل.. والتطعيم أفضل من الإصابة

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من أن المخاطر التي يجلبها فيروس كورونا للبشر، لم تكتشف بالكامل حتى الآن، داعيا المواطنين الروس مجددا إلى التطعيم على أوسع نطاق ممكن ضد العدوى، حيث قال خلال مؤتمر حزب روسيا الموحدة الحاكم، إنه بحث هذا الموضوع مجددا مع العلماء المعنيين بمحاربة جائحة كورونا خلال مراسم منح جوائز الدولة، التي جرت في الكرملين مؤخرا، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف الرئيس الروسي: لا تزال عواقب المرض، الذي تسببه عدوى فيروس كورونا، قيد الدراسة، وهذا لا يتعلق فقط بالأضرار التي تلحق بالرئتين، بل وما يلحق بالأوعية الدموية أيضا، موضحا أنه سيتعين على الخبراء تحديد ما يفضي إليه هذا الفيروس على صحة الإنسان.

وشدد الرئيس الروسي في هذا الصدد مجددا على أهمية التطعيم ضد كورونا، قائلا: أكرر مرة أخرى أن الخضوع للتطعيم هو خيار أفضل من الإصابة بالمرض، وعلى الأقل هذا هو موقف الخبراء الكبار في بلدنا والعالم.