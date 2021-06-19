الأرصاد تحذر: ارتفاع الحرارة خلال الـ6 أيام المقبلة.. «تصل لـ42 درجة»

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التابعة لوزارة الطيران المدني، أنه من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة على القاهرة الكبرى، خلال الأيام القادمة ما بين 34 و35 درجة ليسود طقس حار على الوجه البحري والقاهرة، معتدل على السواحل الشمالية، وما بين حار وشديد الحرارة على شمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، كما تنشط الرياح على جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس.

وترصد «الوطن» حالة الطقس وخريطة الظواهر الجوية المتوقعة على مدن ومحافظات مصر، خلال الفترة من الأحد الموافق 20 يونيو، حتى الجمعة 25 من الشهر نفسه، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الطيران المدني، وحالة الطقس والأرصاد على مدار الساعة.

وأوضحت الهيئة، أنه يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء، وجنوب البلاد، لطيف ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة على البلاد

حالة الطقس وخريطة الظواهر الجوية المتوقعة الأحد 20 يونيو

ـ نشاط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.

حالة الطقس وخريطة الظواهر الجوية المتوقعة الاثنين 21 يونيو

ـ نشاط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، جنوب سيناء، وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة الطقس وخريطة الظواهر الجوية المتوقعة الثلاثاء 22 يونيو

ـ نشاط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، جنوب سيناء، وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة الطقس وخريطة الظواهر الجوية المتوقعة الأربعاء 23 يونيو

ـ نشاط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، جنوب سيناء، وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة الطقس وخريطة الظواهر الجوية المتوقعة الخميس 24 يونيو

ـ نشاط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، السواحل الغربية، جنوب سيناء، وجنوب البلاد، على فترات متقطعة.

حالة الطقس وخريطة الظواهر الجوية المتوقعة الجمعة 25 يونيو

ـ نشاط حركة الرياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.