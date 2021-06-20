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حظك اليوم الأحد 20-6-2021 برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:03 ص | الأحد 20 يونيو 2021
برج السرطان

برج السرطان

يعرف عن مولود برج السرطان في الحب أنه يكون حذرا في البداية، وقد يقوم بإعداد سلسلة من الاختبارات لشريكه المحتمل، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وقد يجعلك ذلك تشعر بالتشوش وعليك ألا تتسرع في قراراتك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر اليوم في وضع معاكس فلا تبالغ في ردود أفعالك ولتكن أكثر تحملا.

 

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.

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