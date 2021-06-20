حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد، إذ يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، أثناء النهار.

حالة الطقس اليوم

وأضاف خبراء الهيئة، أنّه يسود ليلًا طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وقال الخبراء، إنّه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، أوضح الخبراء أنّها خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من 1 إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما البحر الأحمر فيكون مضطربًا، وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 35 21

الإسكندرية 29 20

وادي النطرون 32 21

طنطا 33 21

شبين الكوم 35 21

دمنهور 33 21

بلطيم 29 20

مطروح 27 18

السلوم 29 19

سيوة 34 21

بورسعيد 28 20

دمياط 28 21

الزقازيق 35 21

المنصورة 35 21

الإسماعيلية 35 20

السويس 35 21

العريش 30 19

رفح 29 19

رأس سدر 34 22

نخل 34 17

نويبع 35 25

طابا 32 20

كاترين 30 17

الطور 34 24

شرم الشيخ 37 26

الغردقة 36 25

مرسى علم 34 26

الفيوم 37 21

بني سويف 37 21

المنيا 37 22

أسيوط 38 22

سوهاج 38 23

قنا 40 25

الأقصر 41 25

أسوان 41 25

إدفو 41 26

أبو سمبل 40 26

الوادي الجديد 41 26

شلاتين 35 26

أبو رماد 34 25

حلايب 32 25

رأس حدربة 32 25.