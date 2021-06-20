خدعها بالحلوى.. مأساة «ندى» اعتدى عليها عامل داخل المسجد بالشرقية

«ندى» طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات، تسير بضفائرها المجدولة، بشوارع إحدى قرى مدينة أبو كبير التابعة لمحافظة الشرقية، كل ما يدور في خاطرها، هو اللهو مع الأطفال من عمرها ذاته، لم يخطر ببالها نظرا لحداثة سنها، المستقبل المجهول الذي ينتظرها، وسيقلب حياتها وأسرتها رأسا على عقب، وذلك بعد أن استدرجها المتهم «أحمد. س. 49 عاما»، عامل بأحد المساجد التابعة للقرية.

إيهام الطفلة للدخول للمسجد

في البداية أوهمها بأنه سيجلب لها الحلوى، لكي توافق على الدخول معه إلى المسجد محل عمله، فوافقت الطفلة، واعتدى المتهم عليها جنسيا، وبعد الاعتداء عليها، تركها تذهب لأسرتها الذين أصابهم الذهول، عندما رأوا الطفلة بهيئة غير التي خرجت عليها، فحاولوا فهم ما حدث لها، فسردت لهم تفاصيل الواقعة، واصطحبتهم لمكان المسجد الذي تمت فيه الواقعة.

الابلاغ عن المتهم

وبالذهاب لمكان المسجد ومواجهته، أنكر التهمة الذي نسبتها الطفلة إليه، وظهر عليه علامات الإرتباك، ما أكد لأسرة الضحية بأنه هو من فعلها، على الفور اصطحبت الأسرة الطفلة لمركز شرطة أبو كبير، للابلاغ عن العامل، واستجوبوا الطفلة، التي أقرت بنفس ما أقرته على أسرتها.

التعدي على الطفلة بالمسجد

بداية الواقعة، عندما تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، من مركز شرطة أبو كبير، يفيد بورود بلاغ من أسرة طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات، يتهمون فيه عامل بأحد المساجد التابعة للقرية بالتعدي على نجلتهم داخل المسجد محل عمله.

حبس العامل على ذمة التحقيقات

جرى ضبط المتهم والتحفظ عليه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3937 إداري أبو كبير لسنة 2021، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، وأصدرت وزارة الأوقاف، قرارا بإيقاف العامل عن العمل بمديرية أوقاف الشرقية، لحين الانتهاء من التحقيق معه.