تفاصيل جديدة في هتك عرض طفل بالمنوفية: الضحية من ذوي الاحتياجات الخاصة

كشف مصدر مقرب من أسرة الطفل المعتدى عليه جنسيا في أشمون بالمنوفية، تفاصيل جديدة في الواقعة، وأن الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، مضيفا أن والد الطفل حرر محضرا بالواقعة وأن التحقيقات ما زالت جارية في النيابة العامة بمركز أشمون.

عرض الطفل المغتصب في أشمون على الطب الشرعي

وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم عرض الطفل على الطب الشرعي، ولكن لم يصدر التقرير حتى الآن، مؤكدا أن الواقعة بشعة، خاصة أنها مع طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأن المتهم استغل ذلك ورغبه في الذهاب معه بإغرائه بشراء الحلوى.

القبض على تاجر اغتصب طفلا في أشمون

وتمكنت وحدة مباحث مركز أشمون بمديرية أمن المنوفية، من إلقاء القبض على المتهم بارتكاب الواقعة ويدعى «س.ا»، بعد تحرير والد الطفل محضرا بالواقعة، لقيام المتهم ياستدراج الطفل وقيامه باغتصابه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبعرض المتهم على النيابة العامة بأشمون، أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.

إخطار اغتصاب طفل في أشمون

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز أشمون، يفيد بالاعتداء جنسيا على طفل للاغتصاب يدعى «م.ا»، على يد تاجر للمواشي يدعى «س.ا»، في قرية طهواي بدائرة مركز أشمون، وبسؤال والد الطفل أكد تعرضه للاعتداء من قبل التاجر، وتم إلقاء القبض على المتهم.

وأكدت مصدر أمني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الواقعة تعود إلى أسبوعين وجرى إلقاء القبض على المتهم، بعد أن قدم والد الطفل بلاغا ضد التاجر يتهمه فيه بالاعتداء جنسيا على ابنه، مؤكدا أن النيابة أمرت بحبس المتهم، ولا يزال محبوسا حتى الآن بقرار من النيابة العامة.