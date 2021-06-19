عاجل.. تحطم طائرة جنوب فرنسا ومصرع شخصين
كتب:
وكالات
05:02 م | السبت 19 يونيو 2021
طائرة محطمة
أعلنت السلطات الفرنسية أنّ طائرة خفيفة تحطمت وانفجرت في إقليم سافوا جنوب شرقي البلاد، ما أودى بحياة شخصين كانا على متنها.
وأكدت الإدارة المحلية على حسابها في «تويتر»، أنّ الحادث المأساوي وقع مساء أمس في جبال بوج، بمنطقة تقع على ارتفاع نحو 1.1 ألف متر فوق سطح البحر وفقا لما ذكرته قناة «روسيا اليوم».
Un appareil de type petit ULM s'est écrasé ce vendredi dans le massif des Bauges. Les deux occupants ont perdu la vie. Le préfet Pascal Bolot adresse ses plus sincères condoléances à leurs familles et leurs proches. pic.twitter.com/CD31azzEGN— Préfet de la Savoie (@Prefet73) June 18, 2021
وأشارت الحكومة إلى أنّ الطائرة المنكوبة أقلعت من بلدة آنسي، وأنّ شاهدا أبلغ السلطات بما حصل. بينما وصل محققون من شرطة النقل إلى موقع الحادث للكشف عن ملابساته.