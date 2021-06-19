عاجل.. تحطم طائرة جنوب فرنسا ومصرع شخصين

أعلنت السلطات الفرنسية أنّ طائرة خفيفة تحطمت وانفجرت في إقليم سافوا جنوب شرقي البلاد، ما أودى بحياة شخصين كانا على متنها.

وأكدت الإدارة المحلية على حسابها في «تويتر»، أنّ الحادث المأساوي وقع مساء أمس في جبال بوج، بمنطقة تقع على ارتفاع نحو 1.1 ألف متر فوق سطح البحر وفقا لما ذكرته قناة «روسيا اليوم».

Un appareil de type petit ULM s'est écrasé ce vendredi dans le massif des Bauges. Les deux occupants ont perdu la vie. Le préfet Pascal Bolot adresse ses plus sincères condoléances à leurs familles et leurs proches. pic.twitter.com/CD31azzEGN — Préfet de la Savoie (@Prefet73) June 18, 2021

وأشارت الحكومة إلى أنّ الطائرة المنكوبة أقلعت من بلدة آنسي، وأنّ شاهدا أبلغ السلطات بما حصل. بينما وصل محققون من شرطة النقل إلى موقع الحادث للكشف عن ملابساته.