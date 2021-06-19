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محمود مسلم

عاجل.. تحطم طائرة جنوب فرنسا ومصرع شخصين

كتب:

وكالات
05:02 م | السبت 19 يونيو 2021
طائرة محطمة

طائرة محطمة

أعلنت السلطات الفرنسية أنّ طائرة خفيفة تحطمت وانفجرت في إقليم سافوا جنوب شرقي البلاد، ما أودى بحياة شخصين كانا على متنها.

وأكدت الإدارة المحلية على حسابها في «تويتر»، أنّ الحادث المأساوي وقع مساء أمس في جبال بوج، بمنطقة تقع على ارتفاع نحو 1.1 ألف متر فوق سطح البحر وفقا لما ذكرته قناة «روسيا اليوم».

وأشارت الحكومة إلى أنّ الطائرة المنكوبة أقلعت من بلدة آنسي، وأنّ شاهدا أبلغ السلطات بما حصل. بينما وصل محققون من شرطة النقل إلى موقع الحادث للكشف عن ملابساته.

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