 فرنسا تلغي ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة 

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، اليوم الأربعاء، أنه من المقرر أن ترفع فرنسا أمر ارتداء الكمامات الإجباري في الهواء الطلق وتوقف حظر التجول ليلا المفروض منذ ثمانية أشهر بسبب فيروس كورونا، وذلك في العشرين من يونيو الجاري.

ويأتي إعلان رئيس الوزراء الفرنسي في الوقت الذي تسجل فيه فرنسا الآن حوالي 3900 حالة إصابة جديدة بالفيروس يوميا في المتوسط، انخفاضا من 35 ألف حالة في ذروة الإصابات في مارس وأبريل الماضيين. ورحب كاستكس "بالأنباء السارة للغاية" وقالت إن حظر التجول سيرفع قبل عشرة أيام مما كان متوقعا.

ورحب كاستكس بما اسماها بالأنباء السارة للغاية قائلا: «إن حظر التجول سيرفع يوم الأحد قبل عشرة أيام مما كان متوقعا»، بينما تلقى أكثر من 58% من السكان البالغين في فرنسا جرعة واحدة على الأقل من لقاح فيروس كورونا.

وكان كاستيكس، أعلن أنه تم تجاوز عتبة الـ30 مليون فرنسي ممن تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لللفيروس، داعيا إلى كسب المعركة ضد الفيروس، وكتب كاستيكس على تويتر: «الهدف تحقق، شكرا لجميع المستنفرين من أجل التلقيح»، فيما أكدت السلطات الصحية أن التحسن في الوضع الصحي في فرنسا ورفع القيود تدريجياً في الحياة اليومية ينبغي ألا يترافق مع تخفيف الحذر.

وفتحت فرنسا، أمس، برامج التطعيم الخاصة بها للصبية الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عاما في إطار حملة لحماية البلاد في الوقت الذي يتم فيه رفع القيود تدريجيا، وذلك بهدف زيادة المناعة الجماعية للفرنسيين من أجل مواجهة كوفيد-19، وتهديد النسخ المتحورة الجديدة مثل دلتا.

وسيكون بالإمكان تلقيح الفئة العمرية المذكورة، بشرط أن تتم بشكل طوعي وبموافقة الوالدين وبحضور أحدهما، وكانت السلطات الصحية في فرنسا تقدم في السابق اللقاح المضاد للفيروس إلى حدود سن 18 أو 16، إذا توفرت بعض الشروط في الشخص المرشح، أو كان على اتصال بشخص معرض بشدة للإصابات بالفيروس.