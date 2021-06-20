حظك اليوم الأحد 20-6-2021 برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي

يتمتّع مولود برج الميزان بالكرم الشديد والقدرة على كسب حب الناس ومودّتهم، ممّا يزيد من القدرة على التأثير عليهم لصالح الخير.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

أمامك اليوم نشاطات تحسن إدارتها وتعطي انطباعا رائعا عن نفسك وتكسب الإعجاب.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في برجك مما يجعلك ملفتا للغاية وتعرف كيف تفرض سيطرتك على الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة روبي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 أكتوبر.