هيئة السلع التموينية تعلن عن مناقصة محدودة لتوريد زيت خام محلي

تعلن الهيئة العامة للسلع التموينية عن مناقصة محدودة رقم 3 لسنة 2021-2022 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (بحد أدنى 3 آلاف طن زيت صويا، ألف طن زيت عباد) تسليم خلال الفترة من 5 إلى 30 سبتمبر 2021 جلسة فض المظاريف يوم الثلاثاء الموافق 22 يونيو 2021 الساعة 12 ظهرا.

باقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.