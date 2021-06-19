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محمود مسلم

هيئة السلع التموينية تعلن عن مناقصة محدودة لتوريد زيت خام محلي

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الوطن
05:24 م | السبت 19 يونيو 2021
وزارة التموين والتجارة الداخلية

وزارة التموين والتجارة الداخلية

تعلن الهيئة العامة للسلع التموينية عن مناقصة محدودة رقم 3 لسنة 2021-2022 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (بحد أدنى 3 آلاف طن زيت صويا، ألف طن زيت عباد) تسليم خلال الفترة من 5 إلى 30 سبتمبر 2021 جلسة فض المظاريف يوم الثلاثاء الموافق 22 يونيو 2021 الساعة 12 ظهرا.

باقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.

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