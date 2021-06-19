آخر أخبار دلال عبد العزيز.. «شيفتات» أسرية في المستشفى لرعايتها

آخر أخبار دلال عبد العزيز ما زالت تتصدر محركات البحث المختلفة ومواقع السوشيال ميديا، وذلك للاطمئنان عليها بسبب طول فترة العلاج، وخاصة بعد تصريحات إيمي سمير غانم، مساء أمس، التي أوضحت بها آخر أخبار دلال عبد العزيز، وقالت إنها ما زالت مريضة وأنهم يشعرون بالحزن والقلق بشأنها، متمنين أن يشفيها الله، لافتةً إلى أنها وشقيقتها دنيا سمير غانم وحسن الرداد ورامي رضوان يعيشون معها في المستشفى على طريقة «شيفتات» يقضيها كل منهم معها للاهتمام بها.

آخر آخبار دلال عبدالعزيز

وعن الحالة الصحية لدلال عبد العزيز، لم تشهد حالتها تحسنا كبيرا وما زالت مريضة، والتحسن موجود ولكنه بطيء للغاية، وما زالت تعاني من التليف الرئوي الذي أصابها بعد فيروس كورونا، وقال مصدر مقرب إنها لا تعرف أي شيء عن وفاة زوجها الفنان سمير غانم، وعن درجة وعيها فقال المصدر إنها واعية لكل ما يدور من حولها لكنها غير قادرة على الحديث الكثير بسبب وضعها بشكل مستمر على جهاز التنفس الصناعي.

رامي رضوان يكشف عن آخر أخبار دلال عبد العزيز

وكان الإعلامي رامي رضوان، كتب على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»: «وردتني آلاف الرسائل من محبي حماتي الغالية الفنانة دلال عبد العزيز يودون الاطمئنان عليها، لازالت الأمور غير مستقرة ودعاء حضراتكم يساندنا جميعا، ويزيد من أملنا في الله سبحانه وتعالى بشفائها على خير قريبا يارب، فأرجوكم أن تستمروا في الدعاء لها ولكل مريض بالشفاء العاجل».

وطلب رضوان من محبين الفنانة دلال عبد العزيز بالدعاء لها: «اللهم اكتب لها شفاءا عاجلا لا يغادر سقما يا رب، اللهم تقبل دعاء كل من دعا لها وكل من ختم القرآن الكريم من أجل شفائها وكل من تكرم بعمل عمره باسمها، اللهم اشفها واشف كل مريض يارب».