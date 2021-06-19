بشرى للصحفيين المتقدمين للجنة القيد.. فتح باب التقديم للدورات التدريبية

أعلنت لجنة التدريب بنقابة الصحفيين عن افتتاح الدورة التدريبية للمتقدمين للجنة القيد، وذلك يوم السبت الموافق: 26/6/2021 في تمام الساعة العاشرة صباحاً وذلك على النحو التالي.

المجموعة الأولى من رقــم (1 - 100) السبت: 26/6/2021

المجموعة الثانية من رقم (101 - 200) السبت: 3/7/2021

المجموعة الثالثة من رقم (201 - 300) السبت: 10/7/2021

المجموعة الرابعة من رقم (301 - 400) السبت: 24/7/2021

المجموعة الخامسة من رقم (401 - 505) السبت: 31/7/2021

وأوضح بيان للجنة أنه سيتم إعلان أسماء كل مجموعة أسبوعياً عبر موقع نقابة الصحفيين، طبقاً للترتيب الأبجدي كما وردت من لجنة القيد.

كما اعلنت اللجنة برئاسة حماد الرمحي يتم سداد مصروفات التدريب بخزينة أنه النقابة، ويسمح بدفع المصروفات بالتقسيط على دفعتين الأولى قبل بداية التدريب، والدفعة الثانية بعد شهر.

من جانبه قال محمد شبانة، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، إن الدورات ستعقد في مقر النقابة وقيمة الرسوم ألف جنيه، موضحا أنه يحق للزملاء تقسيط المبلغ على قسطين بواقع 500 جنيه لكل قسط.