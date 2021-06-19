لطفي بوشناق: مباراة كرة لن تفسد علاقة مصر وتونس التاريخية

قال الفنان الكبير لطفى بوشناق إن أغنيته الجديدة التي طرحها، منذ ساعات، بعنوان «مصر تونس والتاريخ»، هي رسالة قوية للشعبين على أن قوة العلاقة بينهم لن تفسدها مطلقا مباراة كرة قدم بين الأهلي والترجي في بطولة دورى أبطال أفريقيا.

لطفي بوشناق: أغنية مصر تونس والتاريخ مبادرة من السفير المصري بتونس

وأضاف «بوشناق» في حديثه مع «الوطن»، أن «العلاقات بين مصر وتونس تاريخية، وأن المقابلة التاريخية التي جرت بين الرئيسين التونسي قيس سعيد ونظيره المصري عبدالفتاح السيسي، واختيار عام 2021-2022 عام ثقافي مهم بين البلدين، أكدا العلاقات التاريخية بين البلدين، ولذلك كان لا بد أن نقدم عمل فني، عبارة عن رسالة فنية تؤكد مدى عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، بعيدا عن تعصب وتوتر كرة القدم».

وتابع: «لا نريد أن تُحقن كرة القدم العلاقات السياسية بين الدول العربية، مثلما حدثت من قبل بين مصر والجزائر، فالفن دائما ما يجمع الدول العربية، والمهرجانات الفنية تجمع فناني مصر وتونس دائما، الفن واحد بيننا».

لطفي بوشناق: الفن دائما ما يحيي العلاقات ولا نريد توتر بسبب الكرة

وعن فكرة أغنية «مصر تونس والتاريخ»، قال بوشناق: «فكرة الأغنية ولدت بمبادرة من السفير إيهاب فهمي سفير مصر في تونس، وعرض الأمر عليّ، ووافقت على الفور، لتأكيد الروح الطيبة بيننا، وفي الكلمات أحببت أن نقول كل ما في وسعنا».