«الجونة للألعاب المائية» تطلق أول مسابقة دولية لرياضة التزلج على الماء

تستمر فعاليات مهرجان الجونة للألعاب المائية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، والاتحاد المصري للشراع والتزلق على الماء، لليوم الثالث على التوالي، والذي يستمر حتى 20 يونيو الجاري.

ويشمل اليوم الثالث من المهرجان فعاليات لرياضة التزلج على المياه بمشاركة 25 لاعبا من دول مختلفة لفئة عمرية تتراوح بين 10 و30 عاما، من الشباب والفتيات والأطفال.

ويأتي هذا المهرجان بالتعاون مع مدينة الجونة ووزارة الشباب والرياضة، لدعم الرياضة والفن بما يتناسب مع إمكانيات المدن المتكاملة، من خلال العديد من الفعاليات مثل: بطولة الجونة الدولية للإسكواش، ومهرجان الجونة السينمائي، وماراثون الجونة.

وأكد المشاركون أن البحر الحمر أصبح قبلة للبطولات الرياضية الدولية، وأن السياحة الرياضية إحدى الوسائل المهمـة في الترويج للأماكن السياحية في جميع أنحاء العالم، بما يضفي عليها متعة وترفيها.

وأضافوا أن مصر، وخاصة منطقة البحر الأحمر تتمتع بالمقومات الطبيعية من الشواطئ الساحرة وسرعة الرياح التي تجعلها قبلة للرياضات المائية بيئة جيدة لإقامة العديد من البطولات الرياضية المحلية والدولية بمشاركة المئات والآلاف من المشاركين، بما يساهم في جذب انتباه الصحافة العالمية.

وأكدوا أن مثل هذه الفاعليات رسالة قوية إلى قدرة مصر على تنظيم المؤتمرات الدولية باحترافية وتوجيه رسالة إلى العالم عن الأمن والأمان الذي تتمتع به مصر.

يذكر أن مدينة الجونة مجهزة أيضًا لاستضافة أحداث بهذا الحجم، نظرًا لتوافر البنية التحتية للرياضات المائية، حيث يوجد بالمدينة 6 مراكز لركوب الأمواج بالطائرات الورقية، 9 مراكز غطس، ونادي إبحار واحد من أكبر المنتزهات في المنطقة و18 فندقًا مع أماكن إقامة مختلفة لتناسب جميع الاحتياجات.

وتتمتع مدينة الجونة بالمقومات الطبيعية من مياه قليلة العمق ورياح تساهم في تنظيم الرياضات المائية، كما تعد وجهة دولية لركوب الأمواج بالطائرات الورقية.

ويعتبر مهرجان الجونة للألعاب المائية أكبر حدث دولي للرياضات المائية في مصر والشرق الأوسط بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، والاتحاد المصري للشراع والتزلق على الماء.