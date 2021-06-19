عضو الجمعية المصرية للمناعة عن سبب فطريات الهند: «معندهمش 100 مليون صحة»

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن الفطريات تفرز صباغات ملونة، وهذه الصباغات مهمة للغاية، «كل فطر يبقى ليه لون، ومن خلال اللون ده وبعض التحاليل الأخرى، بنعرف نوع الفطر ده واسمه إيه»، موضحًا أن الفطر الأخضر يفرز صباغات خضراء أو بنفسيجية، وهذه الصباغات مهمة للفطر للغاية، فتجعله قادرًا على التعامل مع البيئة القاسية سواء الحارة أو الباردة أو الجافة أو الراطبة.

وأضاف «بدران»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «السفيرة عزيزة»، على شاشة «دي إم سي»، مع الإعلامية سناء منصور، أن هذه الصبغة تجعل الفطر ينمو في ظروف غير مواتية وغير مناسبة، وتحميه ضد الجفاف، كما أنها تحميه من الأشعة فوق البنفسيجية، وتلك الفطريات موجودة في سفن الفضاء، «بيقولوا دي في المستقبل ممكن تكون الفطريات، حل من حلول مواجهة الأشعة فوق البنفسيجية».

وأشار عضو الجمعية المصرية للحساسية، إلى أن هذه الصباغات مهمة للفطر في البقاء على قيد الحياة، ومقاومة التهاب الخلايا المناعية، الموجودة في جسم الإنسان والتي تعمل على افتراس الفطر، كما أن الصبغة تؤدي إلى زيادة تكاثر الفطر، «الهند أصبحت مسرح للفطريات الملونة، بس ده ليه أسباب، ولازم نعرف الأسباب دي عشان منعملش زيهم، مفيش عندهم اهتمام صحي، مفيش عندهم تثقيف صحي، مفيش عندهم 100 مليون صحة».

وأردف أن هذا الفطر يُصيب الأشخاص الذين يعانون من ضغط مرتفع، وسكر ونقص مناعة، فيجب على المواطنين الالتزام بالأدوية الموصوفة من الأطباء، «بلبعة الأدوية والمضادات الحيوية الكتيرة هي اللي جلبت طائفة من الفطريات بألوانها المتعددة في الهند، بتيجي عشان البيئة هناك رطبة وغير جيدة ومزدحمة»، وأن الفطر الأخضر عبارة عن 180 نوعا، من بينهم 40 يسببوا أمراضا للإنسان، و«7 منهم يسببوا أمراض خطيرة».

وواصل: «الفطر الأخضر قد يُسبب حساسية، الفطر الأخضر مش جديد، أصيب 4.8 مليون إنسان حول العالم، فيه منهم 400 ألف إنسان تُسبب لهم التهاب رئوي مزمن، ده مش جديد، ناقصي المانعة وأمراض الرئة والمدخنين، هم أكثر الفئات التي تتعرض لهذا الفطر، فيه نوع تاني من هذا الفطر، بيصيب الأنف والجيوب الأنفية، ويظهر لهم زي كورة ملونة ومدورة».