شكري يبحث مع وزيرة خارجية ليبيا إجراء الانتخابات نهاية العام

عقد وزير الخارجية، سامح شكري، اليوم السبت، جلسة مباحثات بالقاهرة مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، نجلاء المنقوش، التي تقوم حاليا بزيارة إلى القاهرة.

تناول اللقاء- الذي عقد بقصر التحرير- التطورات على الساحة الليبية، وأهمية الدفع قدما بالخطوات والإجراءات المتفق عليها في إطار العملية السياسية، ومنها إجراء الانتخابات قبل نهاية العام.

ووصلت وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، إلى مطار القاهرة الدولي، في زيارة لمصر تلتقي خلالها عددا من المسؤولين، وعلى رأسهم وزير الخارجية سامح شكري، لبحث الملفات المشتركة بين البلدين وآخر تطورات الأوضاع علي الساحة الليبية والعربية.

ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي مشترك بين شكري والمنقوش، عقب جلسة المباحثات بينهما، وذلك في ضوء حرص مصر الدائم على تقديم كل الدعم لليبيا في مساعيها لبدء مرحلة جديدة يسودها الوفاق في إطار دولة ليبية مستقرة.