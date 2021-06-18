عماد حسين: تعامل مصر مع قضية ليبيا يتسم بالواقعية ويحفظ الأمن القومي

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ، إن تعاطي مصر مع القضية الليبية يتسم بالواقعية والروح العربية والقومية، كما أن مصر يهمها في المقام الأول أن تكون ليبيا مستقرة وآمنة وبها جيش موحد ومؤسسات موحدة وحكومة موحدة، وألا يؤثر فيها مرتزقة أجانب أو دول أجنبية متعارضة مع الأمن القومي العربي.

وأضاف «حسين» خلال مداخلة هاتفية في برنامج المواجهة المذاع على فضائية extra news، اليوم الخميس، أنه منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي الخطوط الحمراء قرب الحدود الليبية، الصيف الماضي، بدأت القاهرة تتحرك بخطوات مهمة للحفاظ على أمن مصر.

وأكد رئيس تحرير جريدة الشروق، أن مصر أثبتت حسن نواياها في التعامل مع القضية الليبية، عندما استقبلت رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد ديبية في أول تحرك له خارج ليبيا، والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما زار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ليبيا ومعه وفد وزاري مكون من 10 وزراء، مبينا أن ديببة سيزور مصر قريبة.

وأشار رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ، إلى أن مصر لديها حدود مع ليبيا مساحتها 1200 كيلو متر مربع والتحركات المصرية عروبية وتهدف للحفاظ على الأمن القومي المصري والعربي.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن الرؤية المصرية للوضع السياسي في ليبيا متوافقة مع الرؤية الدولية، لافتا إلى أن مصر أقنعت كثير من دول العالم بأهمية الرؤية المصرية لحل الأزمة الليبية، للعمل على خروج المرتزقة والقوات الأجنبية للحفاظ على وحدة وسلامة أراضي ليبيا.