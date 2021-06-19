ختام فعاليات التدريب المشترك «طويق - 2» بالسعودية

اُختتمت فعاليات التدريب المشترك «طويق - 2»، الذي تم تنفيذه على مدار عدة أيام بقاعدة الأمير سلطان الجوية بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة عناصر من القوات الجوية، وقوات المظلات لكل من مصر والسعودية والإمارات والأردن وسلطنة عمان، فضلًا عن مشاركة البحرين والكويت بصفة مراقب.

وتضمنت المرحلة الختامية للتدريب عدد من الأنشطة التدريبية المختلفة، وتنفيذ إسقاط جوي بالمظلات لإمداد القوات المشتركة في التدريب باحتياجاتها المختلفة من الوقود والذخيرة اللازمة عن طريق الإمداد المتوسط والإسقاط الثقيل.

وظهر خلال التدريب مدى ما تتمتع به العناصر المشاركة من قدرة واحترافية عالية في تنفيذ المهام، بما يعكس مدى ما تمتلكه القوات المسلحة للدول العربية، من إمكانات بشرية وقدرات فنية ومهارية عالية.

يأتي التدريب المشترك «طويق - 2» تأكيدًا على متانة الروابط التي تجمع بين الدول العربية المشتركة في التدريب وقدرتها على العمل المشترك، لدعم جهود الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات المشتركة بالمنطقة.

شهد المرحلة الختامية للتدريب، عدد من قادة القوات المسلحة للدول المشتركة في التدريب.