وفد من أعضاء مجلس النواب يزور شركة النصر للكيماويات الوسيطة

زار وفد من لجنة الدفاع والأمن القومي وأعضاء من مجلس النواب، شركة النصر للكيماويات الوسيطة بأبو رواش، استمرارًا للمتابعات الميدانية للمشروعات التنموية العملاقة التي تدعم الاقتصاد الوطني.

وألقى رئيس مجلس إدارة الشركة كلمة نقل فيها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام لللقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، للحضور، مؤكدًا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة في دعم جهود التنمية بالتعاون مع كل أجهزة ومؤسسات الدولة.

وأشار إلى أن الشركة يعمل بها أكثر من 4000 عامل من شباب الخريجين في مختلف التخصصات ومن جميع محافظات الجمهورية، إضافة إلى توفير 20000 فرصة عمل غير مباشرة.

وأجرى أعضاء مجلس النواب جولة تفقدية داخل شركة النصر للكيماويات الوسيطة، وأشادوا فيها بدور الشركة في تلبية احتياجات الدولة من الصناعات الاستراتيجية ودعم قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على أرض مصر.