عقب إعلان محافظة الشرقية، نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الشرقية 2021 بالاسم ورقم الجلوس، تصدرت المحافظة قائمة البحث على محرك جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، والسوشيال ميديا بمختلف أنواعها، إذ يبحث أولياء الأمور والطلاب عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الشرقية 2021، وخاصة عقب تعطل موقع مديرية التربية والتعليم وتعذر الطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية.

وتقدم« الوطن»، نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الشرقية 2021 بالاسم ورقم الجلوس، في إطار الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الشرقية 2021 بالاسم

ويستطيع الطلاب بمختلف قرى ومراكز محافظة الشرقية، الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الشرقية 2021 بالاسم عبر الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم بالشرقية على الإنترنت من هنـــــــــــــــا، للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الشرقية 2021، كما يمكن الذهاب إلى المدارس والإدارات للحصول على النتيجة بالاسم دون رقم الجلوس، بعد اعتمادها من محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، ظهر اليوم في حضور قيادات مديرية التربية والتعليم.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الشرقية 2021 برقم الجلوس

كما يستطيع الطلاب الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الشرقية 2021، بعد أن اعتمدها المحافظ، عبر موقع وزارة التربية والتعليم من هنــــــــــا، إلى حين إصلاح موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، بالإضافة إلى التوجه للمديرية والمدارس للحصول على النتيجة.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الشرقية 2021.. بنين وبنات

وكانت محافظة الشرقية، أعلنت أسماء أوائل الشهادة الإعدادية، بعد اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الشرقية 2021، من قبل المحافظ، وحصلت طالبة سما صبري محمد زين العابدين .. طالبة فاقوس الإعدادية للبنات بمدرسة فاقوس للتربية والتسيير .. المركز الأول بمجموع 280 درجة.

وحصل الطالب محمد أسامة سيد أحمد عبده، بمدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية بمدرسة درب نجم للتربية والإدارة، على المركز الأول مكرر بـ 280 درجة، وحصدت الطالبة مي ابراهيم عبد الرحيم الصادق، في مدرسة الفاروق الخاصة التابعة لإدارة تربية أبو كبير، المركز الأول مكرر بنتيجة 280.

والطالبة مريم هاني مصطفى جودة، بمدرسة كارديدا للتعليم الابتدائي التابعة لإدارة تربية منيا القمح، حصلت على المركز الأول مكرر بمجموع 280 درجة، والطالبة روان وليد مغاوري بمدرسة أحمد جودة سعد الإعدادية للبنات التابعة لإدارة تربية درب نجم، احتلت فازت المركز الأول مكرر بـ 280.

الطالبة رؤى عبد المنعم صبحي عطية .. بمدرسة طاهرة حميد الإعدادية المشتركة بإدارة تعليم شرق الزقازيق .. نالت المركز الأول مكرر بدرجة 280، والطالب علاء محمود شعبان بمدرسة الشهيد إبراهيم أحمد المرسي ​​بشبرا صور التابعة لإدارة تربية درب نجم حصدالمركز الأول مكرربـ 280 درجة، والطالبة سلمى السيد أحمد أحمد بمدرسة الشهيد محمد إبراهيم الشيخ التابعة لإدارة تعليم غرب الزقازيق، الأول مكرر بـ 280 درجة، والطالبة سلمى عاطف محمد أحمد جاد، الأول مكرر بـ 280 درجة بمدرسة كفر محمد حسين الإعدادية المشتركة شرق الزقازيق التعليمية.

وفازت بالمركز الأول مكرر حنان أسامة محمد العدروس الطالبة في مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية الخاصة بكلية إدارة التربية والتعليم بمجموع 280 درجة، كما فازت الطالبة رضا عبد الغفار محمد على المركز الأول مكرر بمجموع 280 درجة بمدرسة يحيى نصر محمد عطية الإعدادية بغرب الزقازيق التعليمية، والطالب أحمد صلاح السيد حسن، بمدرسة سنتريس الابتدائية الملحقة بإدارة تربية أبو كبير، المركز الأول بمجموع 280 درجة ليأتي من بين الأوائل بعد نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الشرقية 2021، من محافظ الشرقية.