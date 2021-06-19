عاجل.. تونس تعلن الحجر الصحي الشامل وتغلق الولايات المنتشر بها كورونا

أعلنت السلطات التونسية إقرار الحجر الصحي الشامل وإغلاق الولايات التي تشهد انتشارا لفيروس كورونا اعتبارا من يوم الأحد.

ودفع الارتفاع الكبير في الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في ولاية القيروان وسط تونس الأهالي إلى إطلاق نداءات استغاثة تطلب تدخل الجيش لتطبيق الإجراءات الوقائية وفقا لقناة «سكاي نيوز».

وتشهد الولاية منذ ما لا يقل عن أسبوعين تأزما كبيرا في ظل تنامي انتشار فيروس كورونا، إذ أكد المدير الجهوي للصحة بالقيروان محمد رويس، أن نسبة الفحوص الإيجابية من بين إجمالي الفحوص بلغت 50%.

ومن جانبه، أكد والي القيروان محمد بورقيبة، أن الوضع الوبائي في الولاية خطير جدا، مشيرا إلى أن عدد المرضى يتجاوزون قدرات المستشفيات الاستيعابية.

ويشهد مستشفى ابن الجزار حاليا بمحافظة القيروان وسط تونس وضعا صحيا كارثيا، بعد بلوغه الحد الأقصى من استقبال المرضى بفيروس كورونا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تونس صورا صادمة لوضع المستشفى والمرضى ووصفوها بغير الإنسانية متخوفين من حدوث السيناريو الهندي.

وبلغت نسبة استغلال أسرة الإنعاش بوحدة كوفيد لمرض كورونا 100% وذلك بعد ارتفاع عدد الإصابات خلال الأيام الماضية.

واعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أن ما يحدث في ولاية القيروان نتيجة انتشار الوباء وتعطّل التنمية والاستثمار وتفشي البطالة والفقر وارتفاع معدّلات الانتحار «جريمة إنسانية».

وسجلت وزارة الصحة التونسية، مساء الجمعة، 2291 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 378 ألفا و982 حالة.

وذكرت الوزارة- في بيان، حول الوضع الوبائي في البلاد- أنه تم تسجيل 82 وفاة جديدة بالفيروس التاجي، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 13 ألفا و874 حالة، كما تم تسجيل شفاء 1694 حالة من الإصابة بالفيروس.

فيما أعلنت وزارة الصحة التونسية ،اليوم السبت، أنه تم تطعيم مليون و517 ألفا و895 شخصا بالجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» حتى أمس، وهو اليوم الـ(98) من الحملة الوطنية للتطعيم ضد الفيروس التاجي.

وأوضحت الوزارة في بيان أن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم أمس الجمعة بالجرعة الأولى بلغ 31 ألفا و367 شخصا، وذلك في مختلف مراكز التلقيح المنتشرة بكامل ولايات الجمهورية.. في حين أن العدد الإجمالي للذين تم تطعيمهم بالجرعة الثانية من اللقاح بلغ حتى أمس 390 ألفا و987 شخصا.

وأضافت أن إجمالي عدد الذين قاموا بالتسجيل على منظومة «إيفاكس» التونسية للتطعيم ضد فيروس كورونا بلغ ،حتى أمس، مليونين و527 ألفا و247 شخصا، مجددة دعوتها لكل المواطنين والمواطنات الراغبين في تلقي التطعيم إلى التسجيل على منظومة «إيفاكس».