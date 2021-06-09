وزيرة الثقافة تستقبل سفير تونس بالقاهرة

استقبلت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، محمد بن يوسف سفير دولة تونس بمصر، وأميرة الحامدي المستشارة الثقافية بالسفارة التونسية، بحضور الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، وصبرى سعيد رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات الفكرية والفنية، ومناقشة أجندة احتفالات عام الثقافة المصرية التونسية 2021- 2022، الذي أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالاتفاق مع نظيره التونسى قيس سعيد.

انطلاق عام الثقافة المصرية التونسية الشهر الجاري

وخلال اللقاء، أكدت «عبدالدايم»، أن القوى الناعمة وسيلة للتقارب بين شعوب العالم، وجسرا لتبادل الرؤى والابداعات المتنوعة، مشيرة إلى قوة وعمق العلاقات بين مصر وتونس والتقارب الوجدانى بين شعبيهما.

وأوضحت أهمية تكثيف التبادل الثقافي والفني بين البلدين خلال الفترة المقبلة، من خلال تنفيذ فعاليات عام مصر تونس، التي تستهدف توطيد أواصر الصداقة بين البلدين الشقيقين، وأعلنت انطلاقها في 23 يونيو، بأمسية ضمن مبادرة علاقات ثقافية، التي ينظمها قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة، وذلك بعد اتفاق الجانبان.

وأشاد سفير تونس، بجهود وزارة الثقافة في التواصل الدولي، وخلق حالة مميزة من الحراك الإبداعي بين مصر ومختلف بلاد العالم، مثمنا جهود نشر التنوير في مصر، مبديا سعادته بإقامة أنشطة تبادلية، تعكس ألوان الفنون والثقافة في المجتمعين المصري والتونسي، تسهم في تعزيز فكرة لقاء الحضارات وحوار الثقافات.

وفي نهاية اللقاء، اتفق الجانبان على حشد كل الجهود المشتركة، بهدف إنجاح عام مصر تونس، بالشكل الأمثل الذي يليق بالمكانة التاريخية والثقافية للبلدين.