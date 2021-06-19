«البحوث الفلكية»: الانقلاب الصيفي بنصف الكرة الشمالي بعد غد

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها المعهد فإن موعد الانقلاب الصيفي بنصف الكرة الشمالي لهذا العام سوف يوافق الاثنين 21 من يونيو 2021، إيذانا ببدء فصل الصيف فلكيا، وسيكون يوم 21 يونيو هو أطول نهار في عام 2021 في نصف الكرة الشمالي، وهو اليوم الذي تصل فيه الشمس فى رحلتها السنوية إلى أقصى إرتفاع لها شمالا، في كوكبة السرطان 23.5 درجة شمالاً.

وأضاف المعهد، في بيان له: تحدث الانقلابات الصيفية والشتوية نتيجة أن محور دوران الأرض حول نفسها يميل بزاوية 23.5 درجة على مستوى مدارها حول الشمس ويظل اتجاه محور دوران الأرض ثابتًا في الفضاء أثناء دورانه حول الشمس، بينما يتحرك خط رؤية الأرض للشمس عبر دائرة الأبراج، ونتيجة لذلك، يميل القطب الشمالي للأرض أحيانًا نحو الشمس (في يونيو)، وفي أوقات أخرى يميل بعيدًا عنه (في ديسمبر)، يؤدي هذا إلى ظهور الفصول على الأرض.