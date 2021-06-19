الأمم المتحدة: ملتقى الحوار السياسي الليبي يجتمع في سويسرا 28 يونيو

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم السبت، عزمها عقد اجتماع مباشر لملتقى الحوار السياسي الليبي في سويسرا، خلال الفترة من 28 يونيو حتى أول يوليو المقبل، على أن تنعقد اللجنة الاستشارية المنبثقة عن الملتقى في الفترة من 24 إلى 26 يونيو الحالي في تونس.

وذكرت البعثة في بيان أوردته بوابة الوسط الليبية، أنّ الاجتماع فرصة لأعضاء الملتقى لوضع مقترحات من شأنها تيسير إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021، خاصة ما يتعلق بالقاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات.

وبشأن اجتماع اللجنة الاستشارية، ذكرت البعثة أنّه لقاء تحضيري يهدف للمساعدة في تيسير مناقشات الجلسة العامة للملتقى، عبر إعداد «آليات عملية من شأنها الدفع بالمناقشات قدما، وبناء التوافق، بما في ذلك عملية صنع القرار».

وجدد المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، دعوته لجميع الأطراف المعنية بمن فيهم أعضاء ملتقى الحوار السياسي، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، للاستجابة لتطلعات الشعب الليبي والإسراع باستكمال القاعدة الدستورية والإطار القانوني اللازمين للانتخابات.

وأكد التزام الأمم المتحدة بإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر المقبل على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق، التي أقرها ملتقى الحوار السياسي، وكما ورد في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم (2570) لسنة 2021.