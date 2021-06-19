وزيرة لبنانية: إدارة مصر الرشيدة وراء النهوض الذي طال كافة المجالات

أعربت الدكتورة منال عبد الصمد، وزيرة الإعلام اللبنانية، عن انبهارها بالتقدم الاقتصادي في مصر، وخروجها من أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بأقل الخسائر، وقدرتها على جذب الاستثمارات، مشددة على أن إدارة مصر الرشيدة سبب ما وصلت إليه الآن في كافة المجالات بعد مرورها بأزمات ومشكلات لمدة 3 سنوات، متمنية أن تحافظ مصر على هذا النمو، فمصر تسير على الطريق الصحيح بسبب قرارات مدروسة ويجب أن تكون مثال يقتدى به لباقي الدول العربية.

كما رفضت «عبد الصمد»، خلال حوارها في برنامج «بالورقة والقلم»، مع الإعلامي نشأت الديهي، على شاشة «TeN»، مصطلح «تمكين المرأة» الذي يعني أنها غير قادرة، فالمرأة قادرة بما فيه الكفاية، وتلعب دورا أساسيا عند وجودها بمركز القرار، ومن الضرورة أن يفسح المجال لها أن توجد بمركز القرار، موضحة أن حكومة مواجهة التحديات اللبنانية كان ثلثها من النساء، ولكن التمثيل بمجلس النواب للمرأة خجول ولا يتجاوز 5%.

الوزيرة تكشف سبب النسبة المتدنية للمرأة في مجلس النواب بلبنان

وعن السبب وراء قلة تمثيل النساء في مجلس النواب اللبناني، ذكرت أن هذا سببه عدم مشاركة المرأة بالانتخابات البلدية المكملة للانتخابات النيابية، وعدم تبوء المرأة لمراكز قيادية بالأحزاب، كما ذكرت أن المحاسبة ضرورة لبناء الاوطان والمجتمعات، وهذه هي المشكلة الأساسية في الدول العربية عدم وجود المسائلة والمحاسبة، كما ذكرت أن أبرز التحديات التي تواجه الإعلام الرقمي هي الأخبار المضللة وما يرتبط به من فوضي.

وأردفت أن الهدف الأساسي لاجتماع وزراء الإعلام العرب، الوصول لتوصيات بشأن معالجة التحديات المرتبطة بالإعلام الرقمي، كما ترى أن ضبط الأداء الإعلامي يحتاج إلى قواعد تراعي خصوصية الأوضاع في الدول العربية، لافتة إلى أن الإعلام العربي لعب دورا رياديا ومميزا في مواجهة العديد من التحديات غير المسبوقة، فالأزمات تتراكم وتتزامن مع بعضها، مشددة على ضرورة وجود إعلام واعٍ ومسئول يستطيع نقل الصورة بمصداقية وموضوعية.

زوال الصحافة الورقية خيار وليس مصير محتم

وأوضحت أن غياب المعلومات يفتح الباب أمام المعلومات المضللة، والإعلام إما أن يعمرأو يهدم المجتمعات، ونحن نعول على الإعلام المسؤول الذي ينقل الحقائق بموضوعية ومصداقية، موضحة أن الصحافة الورقية ليست في مأزق، وإنما بحاجة لإعادة النظر في ظل التحول في هذا النموذج من «البيزنس» فهي عبارة عن وسيلة للحصول على الخبر، وأصبحت تعتمد على الوسائل الالكترونية، مؤكدة أن التكنولوجيا أمر واقع محتم لا يمكن الفرار منه ويجب التأقلم مع التكنولوجيا والإسراع في استخدامها في كافة أعمالنا ومنها الصحافة، فزوال الصحافة الورقية خيار وليس مصير محتم.