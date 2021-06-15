تلف 20 طنا من حليب الأطفال بعد انتهاء مدة صلاحيتها في لبنان

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورا، أظهرت عملية تلف كمية كبيرة من حليب الأطفال بعد انتهاء مدة صلاحيتها في لبنان، الذي يعاني من ندرة توافر هذه السلعة الغذائية.

وقالت قناة «الجديد» اللبنانية، إن كمية الحليب قدرت بنحو 20 طنا، وهي مخصصة للأطفال ما دون السنة وما بين السنة و3 سنوات، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

قناة لبنانية: الكميات كانت مخبئة في أحد المستودعات

وأشارت القناة اللبنانية، إلى أن هذه الكميات كانت مخبئة في إحدى المستودعات، وجرى تلفها بعد انتهاء فترة صلاحية استخدامها.

ويواجه لبنان أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة أدت إلى خسارة العملة المحلية «الليرة اللبنانية» لحوالي 85% من قيمتها منذ أكتوبر 2019، فيما شددت البنوك القيود على عمليات السحب والتحويلات المالية، ما أدى إلى حرمان اللبنانيين من مدخراتهم وسط ارتفاع التضخم، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وقال «البنك المركزي اللبناني» منذ شهور إن الحكومة اللبنانية، لن تكون قادرة على مواصلة الدعم، بما في ذلك على الأدوية والوقود، ما أدى إلى موجة ذعر في الشراء والتخزين في المنازل وفي المستودعات، وأدى ذلك إلى تفاقم النقص.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار باتجاه راع جنوب لبنان

وفي سياق آخر، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، النار ورمى قنابل دخانية، باتجاه راع في خراج بلدة كفرشوبا بقضاء حاصبيا جنوب لبنان، وقالت «الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية»، إن دورية تابعة للعدو الإسرائيلي أطلقت النار ورمت قنابل دخانية، عصر أمس الاثنين، على الراعي «ر.أ» في مزرعة بسطرة في خراج بلدة كفرشوبا بقضاء حاصبيا، عند قيامه برعي قطيع من الماعز، فيما لم يصب الراعي وقطيعه بأي أذى.

وفي 20 مايو الماضي، ألقت دورية لجيش الاحتلال الاسرائيلي، 3 قنابل دخانية وأطلقت النار في الهواء باتجاه مزارعين كانوا يحرثون الأرض في سهل مرجعيون جنوب لبنان قبالة المطلة.