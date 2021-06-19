أستاذ أمراض السكر: تكشف عن تطورات جديدة لعلاج مرضي سكر الدم

قالت الدكتورة إيناس شلتوت، أستاذ أمراض السكر بكلية طب قصر العيني، إن عددا كبيرا من الأدوية الحديثة لعلاج مرضي السكر وصل إلى مصر مؤخرا، وغيرت تلك العلاجات طريقة التعامل مع المرض بشكل كبير.

وأضافت «شلتوت»، خلال مداخلة لها عبر الفيديو ببرنامج «مساء DMC»، والذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه وحتى نهاية الألفية لم يوجد الكثير من العلاجات الخاصة بمرضي السكر، ولكن ومنذ بضعة سنوات ظهرت الكثير من العلاجات الخاصة بذلك المرضي، وأغلبها يعطى عن طريق.

وأوضحت «شلتوت» أن جزءا من تلك الأدوية له فوائد على الوزن وأمراض القلب، وهو متوفر في مصر حاليا، وتكون طريقة الحصول عليه عبر جرعة حقن يومية، «كل الأدوية الجديدة بتضيف لينا، وبالنسبة للمجموعة الجديدة من الأدوية مش بديلة للأنسولين».

وأوضحت أستاذ أمراض السكر بكلية طب قصر العيني، أن من عيوب تلك الأدوية هو سعرها الباهظ، كما أن الأطباء لم يتوصلوا بعد إلى إمكانية استبدال دواء مكان أخر من الأدوية الجديدة التي كشف عنها مؤخرا، مشيرة إلى طفرة دوائية جديدة في مجال علاج السكر من النوع الثاني، بطرح أحد العقارات الطبية الأمريكي، لتعتبر أول حقنة أسبوعية تتيح التحكم في مستوى السكر بالدم، مع تجنب المريض لكثير من الأضرار الناتجة عن مرض السكري على المدى الطويل.

لافتة إلى أن العلاج توفر من خلال إحدى شركات الأدوية الوطنية المصرية، الوكيلة عن الشركة الأمريكية الرائدة في مجال ابتكارعلاجات السكر، حرصًا على تقديم كل ما هو جديد للمريض.