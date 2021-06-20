حظك اليوم الأحد 20-6-2021 برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي

يتصف مواليد برج الدلو بالتقلبات المزاجية الشديدة والتي تتحكم بشكل كبير في أمور عديدة في حياتهم.

وتقدم «الوطن» حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، بحسب توقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمدك بالمعنويات المرتفعة وهناك فرص متاحة وقد تجد اليوم أناسا يعتمد عليهم.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل الحب تمنحك روح تفاؤل وإشراقة.. تفكر بأسلوب إيجابي وأحلامك اليوم قابلة للتحقيق.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو لاعب كرة القدم رمضان صبحي، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يناير.