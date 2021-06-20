الأعلى للجامعات: إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال يوليو

وجه المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، بضرورة الانتهاء من إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يوليو المقبل، وذلك خلال اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية، البدء في تصحيح أوراق إجابات امتحانات المواد المنتهية، موضحين أن امتحانات البابل شيت التي شرعت الجامعات في تطبيقها والتصحيح الإلكتروني، سيسهم في الاسراع من التصحيح ورصد الدرجات وإعلام النتائج للطلاب.

وقال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة ستبدأ في إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالكليات خلال فترة زمنية 15 يوم بعد انتهائها بكل كلية، موضحا أن خلال شهر يوليو، سيتم الانتهاء من إعلان نتائج جميع الكليات.

وأضاف رئيس جامعة حلوان في تصريحات لـ«الوطن»، أن امتحانات البابل شيت التي توسعت منها الجامعة هذا العام، ساهمت في التقليص من الفترة والمدة الزمنية لتصحيح أوراق الإجابات، وبالتالي سيجري الإعلان بسرعة للنتاىج.

وأوضح أن الجامعة التزمت بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، خلال فترة الامتحانات، لافتا إلى أن حالات الاشتباه خلال فترة الامتحانات حتى الآن معدودة، ولم تتجاوز أصابع الأيدي الواحدة، منوها بأنه جرى التأكيد علي ضرورة إلزام الجميع بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد بالجامعة.

وقال الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، أن الجامعة ستعلن نتاىج امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يوليو، لافتا إلى أنها ستكون تباعا لكل كلية، حسب موعد انتهاء الامتحانات بها، مؤكدا أن الجامعة منذ فترة تطبيق امتحانات البابل شيت لمختلف الكليات، موضحا أنها ساهمت في الحد من نسب الغش والإسراع من التصحيح الإلكتروني لإعلان نتائج الامتحانات.

وأضاف رئيس جامعة دمنهور، أن الجامعة ملتزمة بقرارات الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي، منوها بأن الامتحانات تسير بصورة طبيعية وهادئة دون رصد مشكلات بشأنها حتى الآن، مؤكدا اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.