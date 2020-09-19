المجلس الأعلى للجامعات يوافق على لائحة برنامج البولي جلوت بدمياط

وافق المجلس الأعلى للجامعات في جلسته المنعقدة اليوم على لائحة البرنامج الخاص البوليجلوت polyglot والتي أعدتها كلية الآداب بجامعة دمياط، وبذلك يبدأ فتح باب القيد بالبرنامج بكلية الآداب بجامعة دمياط اعتباراً من العام الجامعي الجاري، وسيعلن عن موعد فتح باب التقدم على الموقع الرسمي للجامعة.

و تعنى كلمة بوليجلوت باللغة العربية: متعدد اللغات أو (الترجمان) حيث يدرس الطالب بالبرنامج الجديد بمرحلة البكالوريوس ثلاث لغات هى: الإنجليزية و الفرنسية و الألمانية بشكل يمكنه من التواصل شفهياً و كتابياً بتلك اللغات الثلاثة.

ويعد هذا البرنامج هو الأول والوحيد من نوعه فى الجامعات المصرية كافة، وخريج هذا البرنامج سيجد فرص عمل كثيرة يحتاجها سوق العمل فى مجالات الترجمة و السياحة والتجارة الخارجية والحقل الدبلوماسي، وغيرها من المجالات التى تحتاج إلى توظيف شخص يجيد عدة لغات.

وتقدم الدكتور سيد دعدور رئيس الجامعة بالشكر و التقدير للدكتور محروس المعداوي عميد كلية الآداب بالجامعة و الدكتور حامد الفار منسق البرنامج، واللذان بذلا جهداً فى هذا الملف حتى كلل الله مجهودهما بالنجاح، كما تتوجه إدارة الجامعة بكل الشكر والاحترام لكل من دعم الملف و يأتى على رأسهم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و الدكتور محمد لطيف امين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور صلاح فضل رئيس لجنة قطاع الدراسات الأدبية بالمجلس الأعلى للجامعات، وكل أعضاء لجنة القطاع، و الدكتور محمد حسن المرسى الأستاذ بكلية التربية وعضو مجمع اللغة العربية.