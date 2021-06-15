منها خط ساخن.. 7 محاور لعمل «جهاز حماية المستهلك» خلال لقاء التنسيقية

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمس الاثنين، برئيس جهاز حماية المستهلك المهندس أيمن حسام الدين، بمقر الجهاز.

وحسب بيان التنسيقية اليوم، فإن المهندس أيمن، تحدث خلال اللقاء عن تاريخ الجهاز وعرف الأعضاء عن نفسه بصورة تفصيلية، كما ذكر أبرز التحديات التي تواجه تطوير الجهاز، فيما استمع له أعضاء التنسيقية وقدموا له بعض الحلول والمقترحات.

خط ساخن ورفع الميزانية

وعرض رئيس الجهاز بعدة مقترحات ومطالب، هي:

1- تعديل اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك بالكامل، حيث أن القانون قوي ولكن لائحته التنفيذية تفتقد الكثير من التفاصيل.

2- تعديل اللائحة الخاصة بالموارد البشرية ليتسنى تحقيق العدالة بين العاملين.

3- رفع ميزانية الجهاز حتى ولو من خلال صندوق تحيا مصر.

4- يعمل الجهاز على تدشين خط لأسر الشهداء، لكنه طالب بمنحه قاعدة بيانات لهم بهدف تسهيل أي إجراءات تخصهم عند التعامل مع الجهاز.

5- للجهاز 15 فرعًا، بينها ما يقرب من 8 غير ملائمين، حيث يتم حاليًا العمل على خطة لغلق فروع الجهاز غير الملائمة والوصول بعدد فروع الجهاز لـ100 فرع مهيأ بنهاية 2022، وذلك اعتبارًا من شهر سبتمبر المقبل.

6- يعتزم الجهاز إعداد عمل «لوجو» خاص به، وتخصيص رابط للمواقع الرسمية التي تبيع منتجات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حتى يتمكن المواطن من التعرف على المواقع الحقيقية التي عليها «لوجو» الجهاز، ويتجنب الصفحات الأخرى، لأن المواقع الرسمية تبيع منتجات مطابقة للمواصفات، وتمنح المشتري فاتورة، ومن الممكن أن تسترجع وتستبدل المنتج وفقًا لرغبته، بعكس المواقع غير الرسمية التي تبيع منتجات مجهولة عبر صور، ولا تمنح المشتري فاتورة، ومن ثم لا يمكنه إرجاع أو استبدال المنتج حال وجود عيب به، فضلًا عن عدم استطاعته اللجوء لجهاز حماية المستهلك، لأن الجهاز غير مسؤول عن المواقع غير الرسمية، ولن يكون مسؤولًا عنها حتى لا يٌشجع الاقتصاد غير الرسمي.

7- يعتزم حماية المستهلك تدشين خط ساخن للرد على استفسارات المواطنين بشأن حقوق المستهلك.

فيما اقترح أعضاء التنسيقية توقيع بروتوكول تعاون بين التنسيقية والجهاز، بفتح خط تواصل مباشر بين الطرفين يتم من خلاله التواصل مع الجهاز لحل ما يرد لنواب التنسيقية من شكاوى المواطنين فيما يندرج تحت مهام الجهاز، وفي المقابل يعمل النواب على مناقشة العوار القانوني بقانون الجهاز ولائحته التنفيذية، وتقديم التنسيقية الدعم للجهاز من خلال نواب المحافظين وعبر التسويق لمهام الجهاز وحملة توعية للمواطنين بشأنه، مع دعمه من خلال مكاتب الأحزاب المشتركة بالتنسيقية بالمحافظات.