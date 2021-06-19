«التنسيقية» تعيد تنظيم مركزها الإعلامي وتهنئ الأعضاء المنضمين حديثا

أعادت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تنظيم مركزها الإعلامي، وتم فتح باب الانضمام للمركز، حيث تقدم له عدد كبير من أعضاء التنسيقية.

كما تم استحداث وحدتين بالمركز الإعلامي، الأولى للفعاليات، والثانية للمتابعة والتقييم، كما شملت عملية إعادة التنظيم ووضع خطة برامج وفعاليات للتنسيقية.

وقدم المركز الإعلامي بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التهنئة للأعضاء المنضمين حديثا، متعهدا بمزيد من التطوير والإبداع من أجل تقديم أفضل صورة وتغطية عن التنسيقية.