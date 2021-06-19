الحكومة تحذر ذوي الإعاقة: أي حد هيبيع سيارته هيتقبض عليه وعلى المشتري

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هناك عقابا رادعا ينتظر مَن يبيع سيارة المعاقين، قائلة إن هناك تعاونا مع وزارة الداخلية لوقف أي ممارسة بهذا الشكل.

وأضافت القباج، خلال الندوة التي نظمها حزب مستقبل وطن، تحت عنوان «برامج الحماية الاجتماعية.. في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي»، مساء اليوم السبت، بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ: «طلبنا أن يكون هناك شارة على سيارات المعاقين، ومن يتولى قيادة السيارة يكون قريبا من الدرجة الأولى».

سيارات المعاقين

ووجهت الوزيرة تحذيرا شديد اللهجة لذوي الإعاقة الذين يقومون ببيع العربيات التى يحصلون عليها، مؤكدة أنها نسقت مع وزارة الداخلية لضبط هذه السيارات وأصحابها ويتم القبض على مَن باع ومَن اشترى وسيكون هناك عقوبات رادعة ولن تأخذنا فيهم أي رحمة، وأي برامج دعم يحلون عليها سيتم وقفها مثل التموين.

واشارت القباج، إلى أنه يوجد 521 دار أيتام، ويوجد 11 ألف طفل داخل المؤسسات، وفيما يخص مؤسسات المسنين يتم العمل على تطويرها بشمل مستمر حيث تم تطوير 40 مؤسسة بتوجيهات من القيادة السياسية.

واستكملت القباج: «يوجد 2608 طلبات خاص بكفالة الأطفال، ولكن حرصا على مزيد من الطمأنينة يتم التنسيق مع وزارة الداخلية لعمل ميكنة كاملة بين التضامن والداخلية ووزارة الصحة لضمان حياة سليمة للطفل»، متابعة: «بنتعامل مع أرواح لازم نكون حريصين ودقيقين فى التعامل».

وأكدت الوزيرة، إن بنك ناصر يقدم خدمات عظيمة ولكن ينقصه التسويق والإعلام، فعلى سبيل المثال لا يوجد بنك به نفقة، كما ارتفع حجم القروض إلى 41 مليون جنيه بـ865 ألف مستفيد، والأرباح ارتفعت 20%.

ولفتت وزيرة التضامن إلى أن مراكز التعافى زادت إلى 26 مركزا، وهناك 30 ألف متطوع، ونسبة التعافى ارتفعت بعد حملة اللاعب محمد صلاح، التى كان لها اثر ايحابى.